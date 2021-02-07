فودين: مواجهة ليفربول لا تقبل القسمة.. ولا يزال أمامنا مشوارا طويلا للفوز بالدوري

الأحد، 07 فبراير 2021 - 21:10

كتب : FilGoal

فيل فودين

يرى فيل فودين لاعب مانشستر سيتي أن مواجهة ليفربول كانت صعبة للغاية مؤكدا أن مثل هذه المباريات لا تقبل القسمة.

وقال فودين بعد المباراة عن صدارة فريقه للدوري: "لطالما كان لدينا اعتقادا بأننا يمكننا أن نعود من بعيد".

وأضاف عن تحقيق الفوز "مباراة لم تكن تقبل القسمة. ولا أحد يشك في قيمة ليفربول فهو من أصعب التي نواجهها".

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وحول أدائه في المباراة، قال: "أعمل لأجل المجموعة والكل قدم ما عليه في هذه المباراة القوية".

وأتم "الطريق لا زال طويلا وعلينا أن نحافظ على تركيزنا".

وسيطر مانشستر سيتي على المباراة وحقق الفوز ولون ملعب أنفيلد معقل ليفربول باللون السماوي، ليصل إلى النقطة 50 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 5 نقاط عن مانشستر يونايتد، ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 في المركز الرابع.

رباعية مانشستر سيتي سجلها جوندوجان هدفين، وهدف لكل من رحيم ستيرلينج وفيل فودين.

وسجل هدف ليفربول الوحيد محمد صلاح من ركلة جزاء.

وهو الانتصار الأول لمانشستر سيتي على ليفربول في ملعب أنفيلد منذ عام 2003 في الدوري الإنجليزي، أي منذ 18 عاما.

ليفربول مانشستر سيتي
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