انتهت قمة إنجلترا - ليفربول (1)-(4) سيتي.. كتيبة جوارديولا تقهر رجال كلوب

الأحد، 07 فبراير 2021 - 18:09

كتب : FilGoal

ليفربول - مانشستر سيتي - جوندوجان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز سيتي بنتيجة 4-1

3 دقائق وقت بدل من الضائع

ق 88: ليفربول يحاول تقليص الفارق

ق 82: فيل فودين يُسجل الرابع من قذيفة سددها من داخل داخل منطقة الجزاء

ق 80: سيطرة من مانشستر سيتي على الكرة في وسط الملعب

ق 77: جوووووووول رحيم والثالث بعد خطأ أليسون

ق 73: جوووووووول جوندوجان والثاني

ق 68: نزول شاكيري وميلنر بدلا من تياجو وجونز

ق 63: جووووووووول صلاح والتعادل

ق 62: ضربة جزاء يحصل عليها محمد صلاح بعد عرقلة من قبل روبن دياز

ق 59: جووووووول جوندوجان والأول

ق 37: أووووووووووه جوندوجان يضع ركلة الجزاء في السماء

ق 36: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة رحيم ستيرلينج من قبل فابينيو

ق 24: عرضية من أرنولد ورأسية خطيرة من ماني

ق 3: إنذار لتياجو ألكانتارا بعد تدخل قوي مع جوندوجان

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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