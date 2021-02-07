انتهت قمة إنجلترا - ليفربول (1)-(4) سيتي.. كتيبة جوارديولا تقهر رجال كلوب
الأحد، 07 فبراير 2021 - 18:09
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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نهاية المباراة بفوز سيتي بنتيجة 4-1
3 دقائق وقت بدل من الضائع
ق 88: ليفربول يحاول تقليص الفارق
ق 82: فيل فودين يُسجل الرابع من قذيفة سددها من داخل داخل منطقة الجزاء
ق 80: سيطرة من مانشستر سيتي على الكرة في وسط الملعب
ق 77: جوووووووول رحيم والثالث بعد خطأ أليسون
ق 73: جوووووووول جوندوجان والثاني
ق 68: نزول شاكيري وميلنر بدلا من تياجو وجونز
ق 63: جووووووووول صلاح والتعادل
ق 62: ضربة جزاء يحصل عليها محمد صلاح بعد عرقلة من قبل روبن دياز
ق 59: جووووووول جوندوجان والأول
ق 37: أووووووووووه جوندوجان يضع ركلة الجزاء في السماء
ق 36: ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد عرقلة رحيم ستيرلينج من قبل فابينيو
ق 24: عرضية من أرنولد ورأسية خطيرة من ماني
ق 3: إنذار لتياجو ألكانتارا بعد تدخل قوي مع جوندوجان
انطلاق المباراة