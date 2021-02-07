سولشاير يشيد بلاعبيه رغم التعادل مع إيفرتون

أشاد أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بأداء لاعبيه في لقاء إيفرتون رغم التعادل مع ضيفه إيفرتون في اللحظات الأخيرة من مباراتهما.

وخطف إيفرتون تعادلا مثيرا أمام مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي، والتي أقيمت بملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "التعادل كان محبطا، خاصة وأننا قدمنا أداءً جيدًا في الدقائق الـ40 الأخيرة. لقد سجلوا هدفين في بداية الشوط الثاني، وعندئذ انتظرت رد فعل اللاعبين، وبالفعل جاء ردهم رائعًا".

وأضاف "راق لي تحكمهم في مجريات اللعب حتى استعدنا التقدم، وسنحت لنا فرصًا أخرى لزيادة حصتنا من الأهداف. لم نشعر أننا مهددون، ولكن لا شيء مضمون أمام فريق كإيفرتون، وللأسف لم نستطع الحفاظ على تقدمنا حتى صافرة النهاية".

وتابع "قدمنا أداءً أفضل بكثير في الشوط الثاني. نعم، لقد تقدمنا بهدفين في الشوط الأول، ولكننا لم نظهر بأفضل مستوى لنا وافتقدنا للإيقاع المطلوب. الشيء الإيجابي كان أننا سجلنا هدفين رائعين".

وعن استعادة التقدم بعد تعادل الضيوف، أوضح "رد الفعل كان عظيما، شخصية اللاعبين لعبت دورًا كبيرًا في العودة، وقدمنا أداءً جيدًا. لقد تحكمنا في سير المباراة وخلقنا عدة فرص، ولكننا لم نتمكن من تسجيل هدف رابع كان ليضمن لنا الفوز بنسبة كبيرة".

واستمر "هدف التعادل جاء في الدقيقة الأخيرة، علينا أن نتعلم من أخطائنا".

وأتم "بالطبع، يجب أن أشيد بأداء اللاعبين، خاصة في الشوط الثاني، ولكن الأكيد أن النتيجة هي ما تهم. يمكننا أن نتحدث كثيرًا عن الأداء الجيد، ولكننا خسرنا نقطتين في النهاية".

ورغم تقدم مانشستر في النتيجة حتى الدقيقة 94 من المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، إلا أن فريق المدرب كارلو أنشيلوتي كان له رأيا آخر وتعادل في الثواني الأخيرة.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 45 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بفارق نقطتين مع مانشستر سيتي والذي سيلعب الأحد ضد ليفربول.

بينما وصل رصيد إيفرتون إلى النقطة 37 في المركز السادس.

ثلاثية مانشستر يونايتد سجلها كافاني وبرونو فيرنانديز وسكوت ماكتوميناي، بينما سجل لإيفرتون كل من عبد الله دوكوري وجيمس رودريجيز ودومينيك كالفيرت لوين.