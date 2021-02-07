مدرب أستون فيلا: نستحق الفوز رغم تفوق أرسنال في الاستحواذ

يؤمن دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بأن فريقه استحق الفوز على أرسنال رغم أن الأخير استحوذ على الكرة معظم فترات اللقاء.

وتقدم أستون فيلا بعد 73 ثانية فقط، وحافظ اللاعبون على هذا التقدم حتى صافرة النهاية، بعد أيام من الخسارة 1-3 أمام وست هام في فيلا بارك.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنت أشعر بخيبة أمل يوم الأربعاء، ولكن الآن أشعر بالسعادة، إنه شعور متناقض".

وأضاف "يوم الأربعاء، شعرنا وكأننا فريق جيد ولكن دون بذل جهود كبيرة، ذكرتهم بما يتطلبه الأمر ولماذا حققنا 10 انتصارات قبل مواجهة أرسنال".

وتابع "لدينا الجودة لتسجيل الأهداف بوفرة وقد أظهرنا ذلك، كنت في غاية السعادة بالرغبة في رؤية المباراة تنتهي بنتيجة 1-0، أنا سعيد حقًا بهم جميعًا".

أولي واتكينز سجل هدفه العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب من فيلا يسجل أكثر من 10 أهداف في موسم واحد منذ جابرييل أجبونلاهور في 2009/10.

عرض المهاجم كان واحدًا من العديد من العروض التي ساعدت فيلا على تحقيق الفوز، مع حرص سميث أيضًا على الإشادة بأداء دفاعه.

وأوضح سميث "واتكينز لا يمنح المدافعين الفرصة للحصول على الراحة، أي لاعب لعب أمامه هذا الموسم سيخبرك بهذا الأمر".

وواصل "أعتقد أننا نستحق الفوز، لقد كان لديهم نصيب الأسد من الاستحواذ وكان لديهم بعض الكرات الجيدة في منطقة الجزاء، وشعرت بأننا منعنا ذلك بشكل جيد عندما احتجنا إلى ذلك".

واستمر "حارسنا تصدى للركلة الحرة في الشوط الأول وكذلك التصدي بقدميه في الشوط الثاني، لكن حارسهم كان هو المرهق بسبب فرصنا".

وأتم "أعتقد أننا خلقنا الفرص الكبيرة في اللقاء".

وارتقى فيلا للمركز الثامن في ترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 35 نقطة بينما ظل أرسنال عاشرا ورصيده 31 نقطة.

وجلس المصريان محمد النني وأحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أرسنال وفيلا على الترتيب، بينما شارك مواطنهما محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 66 بدلا من بيرتراند تراوري مهاجم فيلا.

ويحل فيلا ضيفا على برايتون يوم السبت المقبل بينما يستضيف أرسنال فريق ليدز يونايتد في 14 فبراير.