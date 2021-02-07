أوزيل يتحدث بعد خسارة أول دربي ضد جالاتا سراي

الأحد، 07 فبراير 2021 - 13:27

كتب : FilGoal

مصطفى محمد يحتفل بهدف جالاتا سراي الأول في فنرباهشتة

تأسف ميسوت أوزيل صانع ألعاب فنربخشة الجديد لفشله في قيادة فريقه للفوز على جالاتا سراي الذي فاز بدربي تركيا بفضل هدف مصطفى محمد.

مصطفى واصل انطلاقته الرائعة مع زعيم تركيا، وسجّل الهدف الوحيد في الفوز على فنربخشةيوم السبت.

وقال أوزيل في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "تمنيت أن ينتهي الدربي الأول لي مع فريقي بشكل مختلف، ونأسف جدًا للنتيجة".

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وأضاف "لكنني أتيت إلى فنربخشة لتحقيق انتصارات وبطولات رائعة مع زملائي والمشجعين".

وتابع لاعب أرسنال السابق "طريقنا طويل ونأمل أن ينتهي الموسم ونحن في صدارة الدوري".

وأتم أوزيل الذي دخل كبديل في الشوط الثاني من اللقاء "سنواصل دائمًا بذل قصارى جهدنا من أجل المشجعين".

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ48 في صدارة ترتيب الدوري التركي مناصفة مع فنربخشة الذي تجمد رصيده.

وفي 5 أيام وضع النجم المصري بصمته سريعا مع فريق الأسود بتسجيل هدفين ضد إسطنبول باشاكشهير وفنربخشة في الدوري التركي.

بعد ساعات من وصوله تركيا سجل مصطفى (23 عاما) هدفا من ركلة جزاء في انتصار بنتيجة 3-صفر على إسطنبول باشاكشهير حامل لقب الدوري.

ثم يوم السبت دفع به المدرب فاتح تريم أساسيا ليسجل مهاجم منتخب مصر الأول ومنتخب مصر الأولمبي هدف الانتصار بدربي إسطنبول.

وانتقل مصطفى إلى جالاتا سراي معارا من الزمالك حتى صيف 2022 مقابل مليوني دولار.

ويحق للنادي التركي شراء مصطفى مقابل 4 ملايين دولار.

ويستعد مصطفى ورفاقه لمواجهة ضيفهم ألانيا سبور في ربع نهائي كأس تركيا يوم الأربعاء.

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