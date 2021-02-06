سهم الفرعون يحسم دربي إسطنبول.. جالاتا سراي يهزم فنرباهتشة بهدف مصطفى محمد

سجل هدفا حاسما واحتفل بسهم الفرعون على شعار الزمالك. مصطفى محمد حسم الدربي لصالح جالاتا سراي.

فاز جالاتا سراي على فنرباهشتة بهدف مقابل لا شيء على ملعب أولكير، في دربي إسطنبول ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري التركي.

مصطفى محمد سجل هدف المباراة الوحيد، كثاني أهدافه الاحترافية بقميص جالاتا سراي في ثاني مبارياته.

video:1

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ48 في صدارة ترتيب الدوري التركي مناصفة مع فنرباهشتة الذي تجمد رصيده.

مصطفى محمد بدأ اللقاء كأساسي لأول مرة بعد مشاركته بديلا أمام باشاكشاهير في المباراة السابقة.

وكان فنرباهشتة البادئ بتشكيل الخطورة في الدقيقة الثانية بعدما انفرد علي سماتا وراوغ فيرناندو موسليرا، لكنه سدد فوق المرمى وأهدر التقدم.

وكان ظهور مصطفى محمد الأول في الدقيقة الـ28. مخالفة نّفذت داخل منطقة الجزاء وأبعدها مصطفى محمد برأسه بعيدا عن مرمى فريقه.

وعادت الكرة إلى لاعب فنرباهتشة الذي أرسل عرضية جديدة وأبعدها مصطفى محمد مجددا لكن بصدره ليطالب لاعبو فنرباهتشة بركلة جزاء. شاكير حكم اللقاء انتظر تقنية الفيديو ثم أشار باستمرار اللعب.

ضغط أصحاب الأرض تواصل في الدقيقة الـ38 بتصويبة من خوسيه سوزا، تصدى لها موسليرا ببراعة.

موسليرا واصل التألق في الدقيقة الـ39 بالتصدي لرأسية ساماتا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

شوط مصطفى محمد

مصطفى محمد بدأ الخطورة في الشوط الثاني. مهاجم منتخبنا طالب بركلة جزاء في الدقيقة الـ51 لم يحتسبها شاكير.

وفي الدقيقة الـ53 سجل مصطفى محمد الهدف الأول. تمريرة من إيمري كلينيتش إلى مصطفى الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم راوغ وسدد بيمناه أرضية على يسارس الحارس مسجلا الأول.

مصطفى محمد كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ57 بعد عرضية، حولها برأسية رائعة بجانب القائم بقليل.

فنرباهشة أراد التعويض هنا. شارك ميسوت أوزيل وديمبا سيسيه في الدقيقة الـ63 بدلا من ميرت يانداس وإينر فالنسيا.

أوزيل صنع التعادل في الدقيقة الـ75 لصالح أوزان توفان، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

في الدقيقة الـ78 شارك ريان بابل ومحمد كريم أكتروجلو في صفوف جالاتا سراي بدلا من هنري أونيكورو وأردا توران.

في المقابل شارك سينان جوناس بدلا من علي سماتا في صفوف فنرباهتشة.

دياندري ييدلين شارك في الدقيقة الـ82 مسجلا ظهوره الأول مع جالاتا سراي بدلا من مارتن لينيس.

حكم المباراة شاكير احتسب 9 دقائق وقت بدل ضائع، لكنهم مروا بسلام، لينتهي اللقاء بفوز جالاتا سراي بهدف مقابل لا شيء.