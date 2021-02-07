شكوك حول لحاق بوجبا بمواجهة وست هام

يشك أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في إمكانية لحاق لاعبه بول بوجبا بمباراة وست هام يونايتد يوم الثلاثاء.

وأصيب بوجبا خلال المباراة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد مع ضيفه إيفرتون 3-3 مساء السبت في أولد ترافورد.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تبدو إصابة عضلية في الفخذ".

وأضاف "سيجري الفحوصات اللازمة بوم الأحد، ونتمنى أن يتعافى سريعا".

تعرض بول بوجبا للإصابة في الدقيقة 39 دون تدخل من أحد لاعبي إيفرتون، بل سقط على الأرض بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأمامية عقب قيامه بإحدى التمريرات في وسط الملعب.

ويلعب يونايتد ضد وست هام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء، تبدو جاهزية بوجبا لمواجهة الفريق اللندني محل شك الآن.

بطل كأس العالم 2018 شارك في 28 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 4 أهداف وصنع 3.