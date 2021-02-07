شكوك حول لحاق بوجبا بمواجهة وست هام

الأحد، 07 فبراير 2021 - 12:27

كتب : FilGoal

بوجبا مع مانشستر يونايتد أمام أستون فيلا

يشك أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد في إمكانية لحاق لاعبه بول بوجبا بمباراة وست هام يونايتد يوم الثلاثاء.

وأصيب بوجبا خلال المباراة التي تعادل فيها مانشستر يونايتد مع ضيفه إيفرتون 3-3 مساء السبت في أولد ترافورد.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "تبدو إصابة عضلية في الفخذ".

أخبار متعلقة
مساعد كلوب: شيء وحيد علينا ضرورة تحسينه في لقاء سيتي مؤتمر كيميتش: نسعى لكتابة التاريخ.. ومستعدون لـ الأهلي "بايرن مصر" رغم التأخير رومينيجه: نشعر أن هناك أحدا لا يحب بايرن تعمد وضع العوائق لتأخيرنا جالاتا سراي: مصطفى محمد اشترط تسجيل 10 أهداف لجلب أسرته لتركيا

وأضاف "سيجري الفحوصات اللازمة بوم الأحد، ونتمنى أن يتعافى سريعا".

تعرض بول بوجبا للإصابة في الدقيقة 39 دون تدخل من أحد لاعبي إيفرتون، بل سقط على الأرض بسبب إصابة في عضلة الفخذ الأمامية عقب قيامه بإحدى التمريرات في وسط الملعب.

ويلعب يونايتد ضد وست هام في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء، تبدو جاهزية بوجبا لمواجهة الفريق اللندني محل شك الآن.

بطل كأس العالم 2018 شارك في 28 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل 4 أهداف وصنع 3.

بول بوجبا مانشستر يونايتد وست هام يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوزيل يتحدث بعد خسارة أول دربي ضد جالاتا سراي 34 دقيقة | أوروبا
متحدث الزمالك: سأشجع الأهلي ضد بايرن.. ونسعى للصحوة والانطلاق مجددا ضد الاتحاد 35 دقيقة | كأس العالم للأندية 2020
فتح الله: الأندية الكبيرة تلعب دوما تحت الضغط.. والبعض خارج بيراميدز يضخم الأمور بعض الشيء 50 دقيقة | الدوري المصري
قبل مواجهة الكأس.. أشمون لـ في الجول: لا نخاف مصر المقاصة ساعة | مصر
شكوك حول لحاق بوجبا بمواجهة وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر فليك: الأهلي لديه مميزات دفاعية.. مدربهم مذهل ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مؤتمر كيميتش: نسعى لكتابة التاريخ.. ومستعدون لـ الأهلي "بايرن مصر" رغم التأخير 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
مؤتمر الشناوي: نواجه بطل أوروبا لكننا الأهلي بطل إفريقيا.. جاهزون نفسيا لـ بايرن 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك