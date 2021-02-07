مساعد كلوب: شيء وحيد علينا ضرورة تحسينه في لقاء سيتي

الأحد، 07 فبراير 2021 - 11:29

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

يعتقد بيب لايندرز مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه قادر على إسقاط المتصدر مانشستر سيتي في حالة إظهار المزيد من شخصية الفريق، والتي غابت عن الظهور مؤخرا.

ويستقبل ليفربول منافسه مانشستر سيتي يوم الأحد في ملعب أنفيلد بهدف تقليص فارق الـ7 نقاط في قمة الدوري الإنجليزي بينهما، في ظل أزمة تباين مستوى الحمر، وتألق الفريق السماوي.

وقال لايندرز في تصريحات لموقع ناديه: "نحن لا نقارن أنفسنا بالماضي. الشيء الوحيد الذي يتعين علينا تحسينه في أسرع وقت ممكن هو ضرورة إظهار المزيد من الشخصية".

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وفسر "لا أقصد الشخصية الفردية لأن هذا أمر سهل، يمكن لكل لاعب إظهار شخصيته على أرض الملعب، ولكن كفريق نحن بحاجة لإظهار المزيد من الشخصية".

وأضاف "نحن نعلم أنه يمكننا تقديم أداء أفضل، وسنفعل ذلك بشكل أفضل في المباريات القادمة وسنركز على ذلك".

وعن لقاء سيتي، أوضح "نريد النقاط الثلاث، يتعين على اللاعبي التركيز، والتخلص من أي شكوك، وفعل الأشياء الصحيحة".

وأتم المدرب الهولندي "إنها مباراة خاصة، وعلينا أن نكون مستعدين لهذه المباراة الخاصة".

قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي تنطلق في السادسة والنصف من مساء الأحد.

ليفربول مانشستر سيتي
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