كاف يعلن رفض قرار الحوكمة بترشح أحمد على رئاسته: الأمر من اختصاص فيفا فقط

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن رفض اللجنة التنفيذية، قرار لجنة الحوكمة، بترشح الملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد، في الانتخابات المقرر لها مارس المقبل.

وقال بيان صادر عن أليكساندر سيوي مدير إدارة الإعلام بـ كاف: "اللجنة التنفيذية لـ كاف اجتمعت يوم السبت في ياوندي، وتم إعلامها بقرار المحكمة الرياضية بإيقاف العقوبات الموقعة بحق رئيس كاف أحمد أحمد".

وأضاف البيان: "تجد اللجنة التنفيذية قرار لجنة الحوكمة الصادر في 5 فبراير (الخاص بالموافقة على ترشح أحمد) غير لائق، وتُذكر بأن اختبار اللياقة لخوض الانتخابات هو مسؤولية لجنة المراجعة في فيفا فقط لا غير".

وفي وقت سابق، وقال مصدر بـ "كاف" لـ FilGoal.com: "المكتب التنفيذي رفض قرار لجنة الحوكمة بالموافقة على ترشيح أحمد أحمد لانتخابات كاف".

وأوضح السبب "لأن ترشحه غير قانوني ومخالف للوائح وبالتالي لن يترشح".

وسمحت لجنة الحوكمة التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لأحمد أحمد بالترشح لرئاسة المنظمة في انتخابات مارس المقبل.

وجاء قرار اللجنة بعدما أوقفت محكمة التحكيم الرياضي مؤقتا الحكم الصادر ضد أحمد والملزم بإيقافه 5 سنوات.

وعاد أحمد لرئاسة كاف بعد القرار المؤقت للمحكمة، والتي تعقد في 2 مارس المقبل جلسة استئناف وستتخذ قرارا نهائيا بشأن الأول قبل انتخابات كاف المقرر انعقادها في 12 مارس، ولكن قرار اللجنة التنفيذية يعني أن الانتخابات ستقام بين الإيفواري جاك أنوما، والموريتاني أحمد ولد يحيى، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، والسنغالي أوجاستين سينجور.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أوقف أحمد أحمد في نوفمبر الماضي بسبب مخالفات مالية وفرض عليه غرامة قدرها 200 ألف فرانك سويسري.

وكان أحمد أعلن في أكتوبر الماضي ترشحه لرئاسة كاف مرة ثانية بعدما تم انتخابه في 2017.