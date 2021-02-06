تريم: ما يفعله مصطفى محمد ليس سهلا.. شخصيته رائعة للغاية

انهال فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي، بالإشادة على لاعبه مصطفى محمد صاحب هدف الانتصار في دربي إسطنبول.

مصطفى واصل انطلاقته الرائعة مع زعيم تركيا، وسجّل الهدف الوحيد في الفوز على فنربخشة اليوم السبت.

وقال تريم بعد اللقاء: "مصطفى محمد لعب معنا مباراة ونصف فقط، والآن يواجه لغة مختلفة، وطرق تدريب مختلفة، ومدينة مختلفة، هذا ليس سهلا".

وأضاف الإمبراطور: "لكنه تأقلم بشكل رائع وظهر في المباراة بشكل مميز وسجّل هدفا عظيما".

وواصل: "إنه فتى مميز، شخصيته رائعة، ووجوده سيسد فجوة مهمة لدينا".

وعن الشكل الهجومي للفريق عند تعافي الكولومبي راداميل فالكاو، أوضح تريم: "فالكاو لاعب مهم كذلك وهو مرحب به، ولو احتجنا سندفع بمهاجمين اثنين في نفس الوقت".

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الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ48 في صدارة ترتيب الدوري التركي مناصفة مع فنرباهشتة الذي تجمد رصيده.

مصطفى محمد بدأ اللقاء كأساسي لأول مرة بعد مشاركته بديلا أمام باشاكشاهير في المباراة السابقة.