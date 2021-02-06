انتهت - يونايتد (3)-(3) إيفرتون.. تعادل قاتل

السبت، 06 فبراير 2021 - 21:42

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بالتعادل 3-3

ق 94: جووووووووووووول لوين يسجل هدف التعادل

ق 70: جووووول ماكتوميناي والثالث بضربة رأسية

ق 67: خروج جيمس ونزول سيجوردسون

ق 53: جوووووووووووول جيمس والتعادل

ق 49: جووووووووول عبد الله دوكوري يسجل هدف إيفرتون الأول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 2/صفر

ق 46: كالفريت لوين يهدر انفراد

ق 45: جوووووووووول برونو والثاني

ق 39: خروج بوجبا للإصابة ونزول فريد

ق 25: جووووول كافاني والأول

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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