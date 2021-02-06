انتهت - يونايتد (3)-(3) إيفرتون.. تعادل قاتل
السبت، 06 فبراير 2021 - 21:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل 3-3
ق 94: جووووووووووووول لوين يسجل هدف التعادل
ق 70: جووووول ماكتوميناي والثالث بضربة رأسية
ق 67: خروج جيمس ونزول سيجوردسون
ق 53: جوووووووووووول جيمس والتعادل
ق 49: جووووووووول عبد الله دوكوري يسجل هدف إيفرتون الأول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 2/صفر
ق 46: كالفريت لوين يهدر انفراد
ق 45: جوووووووووول برونو والثاني
ق 39: خروج بوجبا للإصابة ونزول فريد
ق 25: جووووول كافاني والأول
انطلاق المباراة