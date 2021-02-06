إلى المركز الثالث.. المصري يهزم المقاولون بهدف عمر كمال

انتصر المصري على المقاولون العرب، وارتقى للمركز الثالث في بطولة الدوري المصري.

فاز النادي المصري على المقاولون العرب بهدف مقابل لا شيء على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

سجل عمر كمال عبد الواحد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ51 من عمر اللقاء.

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الفوز رفع رصيد النادي المصري إلى النقطة الـ20 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ11 في المركز الـ13.

التشكيل

علي ماهر بدأ اللقاء بهجوم مكون من أوستين أموتو وخلفه محمد عنتر، وسعيدو سيمبوريه، وعمر كمال عبد الواحد في غياب أحمد رفعت.

في المقابل استمر علاء عطا كظهير أيمن على حساب كريم العراقي.

عماد النحاس في الجهة الأخرى هاجم بـ أحمد حسن مكي، فيما حرس محمود أبو السعود المرمى.

وصف المباراة

المقاولون العرب بدأ ضاغطا في الدقيقة الثانية. يوسف الجوهري أرسل عرضية، يفشل عمرو موسى في إبعادها ويتابعاه أحمد حسن مكي بتصويبة ينفقذها أحمد مسعود ببراعة إلى ركنية.

أحمد مسعود تألق مجددا في الدقيقة الـ15 وخرج من مرماه لينقذ الكرة قبل أن تصل إلى مكي بعد تمريرة أحمد داوودا.

سيطرة بورسعيدية

بعد نهاية الربع ساعة الأولى، بدأت سيطرة المصري على اللقاء.

بينية من عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة الـ19 إلى أوستين أموتو الذي انفرد وسدد لكن محمود أبو السعود تصدى لها ببراعة.

عمر كمال صوب بقوة أيضا في الدقيقة الـ21 بيسراه، لكن بجانب القائم.

فادي نجاح مدافع المقاولون العرب تعرض لإصابة في الدقيقة الـ31 وغادر الملعب، ليشارك خالد الحسيني بدلا منه.

محمد عنتر سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ41 برأسية، لكنه كان في موقف التسلل، ليلغى الهدف.

الشوط الثاني

المصري بدأ الشوط الثاني بشكل مختلف، وسجل الهدف الأول في الدقيقة الـ47. تمريرة رائعة من أموتو وعمر كمال ينفرد ويراوغ الحارس ويسجل الهدف الأول.

الهدف هو الرابع لـ عمر كمال عبد الواحد مع المصري هذا الموسم في صدارة هدافي الفريق.

عماد النحاس تدخل في الدقيقة الـ63 ودفع بـ باسم علي وعمر فتحي "سافيولا" بدلا من أحمد داوودا ويوسف الجوهري.

وسيم نغموشي سدد أيضا في الدقيقة الـ65، لكن أحمد مسعود تصدى لها إلى ركنية.

علي ماهر أجرى تبديلان في الدقيقة الـ74 بدخول كاسينجو كازادي وحجاج عويس بدلا من أوستين أموتو وإيزي إيميكا.

النحاس رد مباشرة بدخول إيدو موزيس وكريم مصطفى في الدقيقة الـ77 بدلا من أحمد حسن مكي، وعبد الله ياسين.

ثالث تبديلات المصري كانت في الدقيقة الـ78 بدخول حسن علي بدلا من محمد عنتر.

كازادي كاسينجو قاد مرتدة راائعة في الدقيقة الـ83 من منتصف الملعب وانفرد ثم مرر إلى عمر كمال، وعمر سدد مرة R2 تصدى أبو السعود ببراعة إلى ركنية.

أحمد شديد قناوي أرسل عرضية في الدقيقة الـ92 وصلت إلى علاء عطا الذي استلم وسدد لكن فوق المرمى بقليل.

عمر كمال عبد الواد واصل التألق في الدقيقة الـ94 بعدما قطع الكرة من الدفاع وانفرد وسدد، لكن أبو السعود أيضا واصل التألق وتصدى لها ببراعة.

علي ماهر أجرى هنا آخر تبديلاته لإهدار الوقت. شارك أحمد جمعة بدلا من عمر كمال نجم اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد النادي المصري إلى النقطة الـ20 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ11 في المركز الـ13.