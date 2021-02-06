أردا توران: اتفقت مع مصطفى محمد على طريقة الاحتفال بالهدف صباح المباراة

السبت، 06 فبراير 2021 - 21:21

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - أردا توران - جالاتا سراي

كشف أردا توران لاعب جالاتا سراي، أنه خطط للاحتفال بالهدف مع مصطفى محمد قبل مواجهة فنربخشة.

مصطفى محمد سجل هدف انتصار جالاتا سراي الوحيد في دربي إسطنبول أمام فنربخشة، بمباراته الأولى كأساسي مع الفريق التركي، ليكون قد سجل هدفين في مشاركتين.

وصرّح أردا بعد المباراة: "مصطفى محمد لعب بشكل مذهل، وقام بكل ما يستطيعه".

أخبار متعلقة
سهم الفرعون يحسم دربي إسطنبول.. جالاتا سراي يهزم فنرباهتشة بهدف مصطفى محمد مؤتمر أروابارينا: النتيجة أهم من الأداء حاليا لبيراميدز زيدان: الفوز ثمين بسبب الغيابات.. والجراحة كانت ضرورية لـ راموس واصل التهديف في ضحيته المفضلة.. رونالدو يقود يوفنتوس للفوز على روما

وأضاف اللاعب السابق لـ أتليتكو مدريد وبرشلونة: "سجل هدفا وقادنا للانتصار".

وكشف الجناح التركي: "اتفقنا صباح المباراة على الاحتفال بهذه الطريقة إذا سجّل أحدنا، فقلت له أنه سيكون من الصعب أن أسجل أنا، لكنه لو سجل سنحتفل هكذا، وقد حدث".

الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ48 في صدارة ترتيب الدوري التركي مناصفة مع فنرباهشتة الذي تجمد رصيده.

مصطفى محمد بدأ اللقاء كأساسي لأول مرة بعد مشاركته بديلا أمام باشاكشاهير في المباراة السابقة.

مصطفى محمد أردا توران جالاتا سراي
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد مشاجرة المدربين.. لاعبو إشبيلية ينتقمون لزميلهم "المُحطَم" ويمزقون شباك خيتافي 21 دقيقة | الدوري الإسباني
مانشستر بلا دفاع.. إيفرتون يخطف تعادلا مثيرا أمام يونايتد في الـ+90 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لا يشيخ أبدا.. ثنائية المخضرم بانديف تقود جنوى لقهر نابولي ساعة | الدوري الإيطالي
بيرلو: اعتمدنا على الهجوم المرتد ضد روما.. ولهذا يجب تغيير أسلوب اللعب ساعة | الدوري الإيطالي
انتحار سانتياجو جارسيا مهاجم أوروجواي بعد صراع مع الاكتئاب 2 ساعة | أمريكا
الزمالك يكرم أسر ضحايا حادثة الدفاع الجوي 2 ساعة | الدوري المصري
تدريبات تأهيلية خفيفة لـ وليد سليمان 2 ساعة | كأس العالم للأندية 2020
نور الدين حكما لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 انتهى دربي إسطنبول – فنرباهتشة (0)-(1) جالاتا سراي.. هدف مصطفى محمد يحسم الدربي 4 لاعبا ليفربول السابقان يتجادلان حول أسلوب صلاح بعد تألقه ضد وست هام
قد ينال إعجابك