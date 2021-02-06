أردا توران: اتفقت مع مصطفى محمد على طريقة الاحتفال بالهدف صباح المباراة

كشف أردا توران لاعب جالاتا سراي، أنه خطط للاحتفال بالهدف مع مصطفى محمد قبل مواجهة فنربخشة.

مصطفى محمد سجل هدف انتصار جالاتا سراي الوحيد في دربي إسطنبول أمام فنربخشة، بمباراته الأولى كأساسي مع الفريق التركي، ليكون قد سجل هدفين في مشاركتين.

وصرّح أردا بعد المباراة: "مصطفى محمد لعب بشكل مذهل، وقام بكل ما يستطيعه".

وأضاف اللاعب السابق لـ أتليتكو مدريد وبرشلونة: "سجل هدفا وقادنا للانتصار".

وكشف الجناح التركي: "اتفقنا صباح المباراة على الاحتفال بهذه الطريقة إذا سجّل أحدنا، فقلت له أنه سيكون من الصعب أن أسجل أنا، لكنه لو سجل سنحتفل هكذا، وقد حدث".

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الفوز رفع رصيد جالاتا سراي للنقطة الـ48 في صدارة ترتيب الدوري التركي مناصفة مع فنرباهشتة الذي تجمد رصيده.

مصطفى محمد بدأ اللقاء كأساسي لأول مرة بعد مشاركته بديلا أمام باشاكشاهير في المباراة السابقة.