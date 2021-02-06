التشكيل - كافاني يقود هجوم مانشستر.. ورودريجيز أساسي مع إيفرتون

دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالمهاجم إدينسون كافاني أساسيا في هجوم فريقه لمواجهة إيفرتون.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل مانشستر يوناتيد كالآتي:

المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شاو.

الوسط: سكوت ماكتوميناي – بول بوجبا – برونو فيرنانديز.

الهجوم: إدينسون كافاني – ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود.

على الجانب الآخر شهد تشكيل إيفرتون الذي يعتمد عليه كارلو أنشيلوتي عدة تغييرات.

وجاء تشكيل إيفرتون كالآتي:

المرمى: أولسين.

الدفاع: هولجيت – مايكل كين – جودفري – لوكاس ديني.

الوسط: توم دايفز – أندري جوميز – عبد الله دوكوري.

الهجوم: دومنيكي كالفيرت لوين – جيمس رودريجيز – ريتشاليسون.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، ويأتي إيفرتون في المركز السابع بـ36 نقطة.