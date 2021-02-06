التشكيل - كافاني يقود هجوم مانشستر.. ورودريجيز أساسي مع إيفرتون
السبت، 06 فبراير 2021 - 21:12
كتب : FilGoal
دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالمهاجم إدينسون كافاني أساسيا في هجوم فريقه لمواجهة إيفرتون.
برونو فيرنانديز
النادي : مانشستر يونايتد
ويلعب مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل مانشستر يوناتيد كالآتي:
المرمى: دافيد دي خيا.
الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شاو.
الوسط: سكوت ماكتوميناي – بول بوجبا – برونو فيرنانديز.
الهجوم: إدينسون كافاني – ماركوس راشفورد – ماسون جرينوود.
على الجانب الآخر شهد تشكيل إيفرتون الذي يعتمد عليه كارلو أنشيلوتي عدة تغييرات.
وجاء تشكيل إيفرتون كالآتي:
المرمى: أولسين.
الدفاع: هولجيت – مايكل كين – جودفري – لوكاس ديني.
الوسط: توم دايفز – أندري جوميز – عبد الله دوكوري.
الهجوم: دومنيكي كالفيرت لوين – جيمس رودريجيز – ريتشاليسون.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، ويأتي إيفرتون في المركز السابع بـ36 نقطة.