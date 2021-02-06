زيدان: الفوز ثمين بسبب الغيابات.. والجراحة كانت ضرورية لـ راموس

أبدى زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، سعادته البالغة بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على ويسكا.

ريال مدريد قلب تأخره أمام مضيفه ويسكا إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب إل ألكوراز بالجولة 22 من الدوري الإسباني.

وصرّح زيدان بعد المباراة: "أنا راضٍ تماما عن المباراة بأكملها، وليس فقط عن الانتصار، كان فوزا قتاليا بكثير من الشخصية، حصد النقاط والفوز اليوم كان مهما جدا".

وأضاف: "قيمة الفوز كبيرة بسبب الغيابات العديدة، فهذا ما يؤثر علينا، لدينا من 6 إلى 8 غيابات مهمة، بما في ذلك العملية الجراحية التي أجراها قائدنا، لكن هذا هو الوضع، ليس عذرا لكنه الواقع، ما نريده هو استعادة لاعبينا وأن نواصل القتال".

وتابع: "اللاعبون آمنوا في الفوز حتى النهاية، علموا أنهم يجب أن يعانوا، وقد عانينا بالفعل مثلما هو الحال دائما، لكنه كان انتصارا مميزا".

وواصل: "الفوز كان إجباريا، لأننا ندرك الصعوبات التي نواجهها مؤخرا، علينا أن نستعيد المرح ونعود للعب كرة القدم الخاصة بنا".

وشدد: "الفريق سيقاتل على الدوري الإسباني، لن نستسلم أبدا، إنها لحظات صعبة، لكن علينا أن نواجه ونقاتل حتى النهاية، نتواجد في المركز الثاني ونريد ما هو أكثر من ذلك".

وأوضح: "نحن سعداء بالانتصار، كانت مباراة صعبة لكننا حصدنا النقاط الثلاث، علينا مواصلة القتال، الطريق لا يزال طويلا".

وتابع: "لم نلعب بارتياحية في بداية المباراة، لكننا دخلنا اللقاء بعد 20 دقيقة، الأهم هو حصد النقاط الكاملة، علينا أن نعود للعب بشكل جيد والاستمتاع، نحتاج إلى الصبر".

وعلّق على خضوع سيرخيو راموس لعملية جراحية في الركبة: "بعثت برسالة إلى راموس، وعرفت أن الجراحة نجحت، وانطلاقا من الغد سيبدأ العمل من أجل التعافي والعودة للفريق".

وكشف: "راموس احتاج إلى الخضوع لهذه الجراحة لأنه وصل إلى الحد الأقصى، الجراحة نجحت وهذا هو المهم".

وأشاد بـ ماركو أسينسيو: "أنا سعيد لما قدّمه أسينسيو، عانى من إصابة طويلة وقد تجاوزها، ندرك قدراته وأتمنى أن يواصل على نفس المنوال".

وأتم: "التأخر في النتيجة لا يكون سهلا أبدا، واجهتنا لحظات عصيبة لكننا ظللنا في المباراة وآمنا بقدرتنا على قلب الوضع".















































ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد الذي خاض مباراتين أقل.

بينما تجمّد رصيد ويسكا عند 16 نقطة في المركز 20 –الأخير- بفارق 4 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ريال مدريد دخل المباراة بسلسلة من النتائج السلبية، إذ لم يكن قد ربح إلا مرة واحدة في 5 مباريات قبل مواجهة ويسكا.

أما ويسكا فكان قادما من فوز مبهر على بلد الوليد بثلاثية نجمه رافا مير بالجولة السابقة.

لكن الفريقين يتشاركان في رقم سلبي هذا الموسم، كلاهما خسر من ألكويانو المتواضع بكأس ملك إسبانيا.

وحافظ ريال مدريد على سجله التاريخي المثالي أمام ويسكا، إذ هزمه 4 مرات في 4 مواجهات بينهما.

وشهدت المباراة عودة زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد لإدارة فريقه من الملعب، بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي غيّبه عن الجولتين السابقتين.