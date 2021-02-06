حارس ويسكا: التصدي بالصدر لكرة بنزيمة؟ نحن الحراس نتحلى بالشجاعة

السبت، 06 فبراير 2021 - 20:50

كتب : FilGoal

فينيسيوس - ويسكا - ريال مدريد

تحدّث ألفارو فيرنانديز حارس مرمى ويسكا عن التصدي غير العادي الذي قام به أمام تسديدة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد.

ويسكا فرّط في تقدمه وخسر بهدفين مقابل هدف واحد أمام ضيفه ريال مدريد في ملعب إل ألكوراز بالجولة 22 من الدوري الإسباني.

وقال ألفارو بعد اللقاء: "خسرنا المباراة بتفاصيل الكرات الثابتة، ريال مدريد تغلب علينا بموهبته وبالركلات الحرة".

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وأضاف: "قدّمنا مباراة مميزة وحاولنا المواصلة على نفس منوال الشوط الأول ودخلنا الحصة الثانية متفوقين".

وواصل: "بعد أن تقدّمنا في النتيجة أدركوا التعادل بسرعة وفُتحَت المباراة".

وقام ألفارو خلال اللقاء بأكثر من تصدٍ غير عادي، أبرزها في مواجهة تسديدة بنزيمة من مسافة قريبة بالشوط الثاني، والتي تصدى لها بالصدر.

وقال ألفارو: "تصديت لكرة بنزيمة بالصدر، نحن حراس المرمى علينا أن نكون شجعانا، حاولت أن أجعل جسدي ضخما في تلك اللقطة".

وواصل مشيدا بمنافسه: "أريد تهنئة كورتوا أيضا، لقد فاز ريال مدريد بفضله".

وأتم: "سنحاول الفوز دائما بغض النظر عن هوية المنافس، يتبقى الكثير من المباريات في الدوري الإسباني، أطلب من الجمهور أن يساندنا".

ألفارو (22 عاما) تألق مع ويسكا الموسم الماضي وقاده للعودة إلى الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد الذي خاض مباراتين أقل.

بينما تجمّد رصيد ويسكا عند 16 نقطة في المركز 20 –الأخير- بفارق 4 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ريال مدريد دخل المباراة بسلسلة من النتائج السلبية، إذ لم يكن قد ربح إلا مرة واحدة في 5 مباريات قبل مواجهة ويسكا.

أما ويسكا فكان قادما من فوز مبهر على بلد الوليد بثلاثية نجمه رافا مير بالجولة السابقة.

لكن الفريقين يتشاركان في رقم سلبي هذا الموسم، كلاهما خسر من ألكويانو المتواضع بكأس ملك إسبانيا.

وحافظ ريال مدريد على سجله التاريخي المثالي أمام ويسكا، إذ هزمه 4 مرات في 4 مواجهات بينهما.

وشهدت المباراة عودة زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد لإدارة فريقه من الملعب، بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي غيّبه عن الجولتين السابقتين.

ويسكا ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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