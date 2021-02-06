كاسيميرو: ريال مدريد فاز بفضل تصدي كورتوا

السبت، 06 فبراير 2021 - 20:36

كتب : FilGoal

كاسيميرو - ريال مدريد

سلّط كاسيميرو لاعب ريال مدريد الضوء على التصدي غير العادي الذي قام به زميله تيبو كورتوا خلال الفوز الصعب على ويسكا.

ريال مدريد قلب تأخره بهدف إلى فوزٍ بهدفين سجلهما رافا فاران على مضيفه ويسكا في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وأشارت النتيجة إلى التعادل 1-1 عندما أقدم كورتوا على أحد أفضل تصديات الموسم وأبعد رأسية رافا مير الصاروخية.

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وعلّق كاسيميرو بعد اللقاء: "التصدي الذي قام به كورتوا كان مفتاح هذا الانتصار، كان تصديا خارقا، لو سجلوا هذا الهدف لعقّدوا علينا حياتنا".

وأضاف: "فاران كان حاضرا في النهاية، لكني لن أتحدث عن اللاعبين بشكل فردي، عندما نفوز فإننا نفوز جميعا، وعندما نخسر، فإننا نخسر جميعا أيضا".

وتابع: "كانت مباراة معقدة، وعلينا التفكير في خطوة على حدى، الآن علينا التفكير في مباراة خيتافي".

وأتم: "يتبقى الكثير من المباريات، نعرف أن الأمر لا يزال بوسعنا".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد الذي خاض مباراتين أقل.

بينما تجمّد رصيد ويسكا عند 16 نقطة في المركز 20 –الأخير- بفارق 4 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ريال مدريد دخل المباراة بسلسلة من النتائج السلبية، إذ لم يكن قد ربح إلا مرة واحدة في 5 مباريات قبل مواجهة ويسكا.

أما ويسكا فكان قادما من فوز مبهر على بلد الوليد بثلاثية نجمه رافا مير بالجولة السابقة.

لكن الفريقين يتشاركان في رقم سلبي هذا الموسم، كلاهما خسر من ألكويانو المتواضع بكأس ملك إسبانيا.

وحافظ ريال مدريد على سجله التاريخي المثالي أمام ويسكا، إذ هزمه 4 مرات في 4 مواجهات بينهما.

وشهدت المباراة عودة زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد لإدارة فريقه من الملعب، بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي غيّبه عن الجولتين السابقتين.

ريال مدريد ويسكا في إسبانيا الدوري الإسباني
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