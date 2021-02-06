فاران: شخصية الفريق تظهر في المواقف الصعبة.. وسعيد بالعودة للتسجيل

أثنى رافاييل فاران لاعب ريال مدريد على ما قدّمه فريقه في مواجهة ويسكا.

فاران سجل مرتين في الفوز الصعب على ريال مدريد أمام ويسكا بالجولة 22 من الدوري الإسباني رغم التأخر في النتيجة مع بداية الشوط الثاني.

وقال فاران بعد اللقاء: "إنه فوز مهم للغاية، توجب علينا كسب بعض الثقة".

وأضاف: "أنا سعيد للغاية، فقد مر الكثير من الوقت دون أن أسجل مع ريال مدريد، أحاول دائما مساعدة الفريق".

وواصل: "علينا التحلي بالشخصية وأن نؤمن بقدراتنا دوما حتى النهاية. إنها لحظات عصيبة لكننا لم نستسلم".

وتابع: "عرفنا كيف نعاني خلال اللقاء ونحقق الفوز، نعاني من إصابات عديدة والوضع معقد، لكن علينا تقبله والفوز دائما".

وأتم: "تظهر شخصية الفريق في المواقف الصعبة، علينا القتال دائما حتى نهاية الموسم".

وسجّل فاران مع ريال مدريد لأول مرة منذ يناير 2020 بعد 44 مباراة متتالية دون تسجيل.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة ويتقدّم مؤقتا إلى المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أتليتكو مدريد الذي خاض مباراتين أقل.

بينما تجمّد رصيد ويسكا عند 16 نقطة في المركز 20 –الأخير- بفارق 4 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ريال مدريد دخل المباراة بسلسلة من النتائج السلبية، إذ لم يكن قد ربح إلا مرة واحدة في 5 مباريات قبل مواجهة ويسكا.

أما ويسكا فكان قادما من فوز مبهر على بلد الوليد بثلاثية نجمه رافا مير بالجولة السابقة.

لكن الفريقين يتشاركان في رقم سلبي هذا الموسم، كلاهما خسر من ألكويانو المتواضع بكأس ملك إسبانيا.

وحافظ ريال مدريد على سجله التاريخي المثالي أمام ويسكا، إذ هزمه 4 مرات في 4 مواجهات بينهما.

وشهدت المباراة عودة زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد لإدارة فريقه من الملعب، بعد تعافيه من فيروس كورونا الذي غيّبه عن الجولتين السابقتين.