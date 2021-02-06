نيوكاسل يصمد ويفوز على ساوثامبتون بـ 9 لاعبين

فاز نيوكاسل على ساوثامبتون بنتيجة 3-2 على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم جوي ويلوك في الدقيقة 16 لنيوكاسل، وعزز يان بيدناريك تقدم أصحاب الأرض بهدف في مرماه في الدقيقة 26.

وقلص تاكومي مينامينو –الوافد الجديد من ليفربول- الفارق لساوثامبتون بهدف في الدقيقة 30.

لكن ميجيل ألميرون سجل الهدف الثالث لنيوكاسل في الدقيقة 49 من الشوط الأول.

وسجل جيمس وارد براوس الهدف الثاني للضيوف لكن صمود لاعبو نيوكاسل حرم ساوثامبتون من العودة في نتيجة المباراة.

ورفع نيوكاسل رصيده للنقطة 25 في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 29 في المركز الثاني عشر.

والصمود تمثل في إن نيوكاسل لعب 40 دقيقة بـ10 لاعبين، بعد طرد جيف هيندريك لاعب وسط الفريق في الدقيقة 50.

وتواصلت الإثارة بعدما غادر فابيان شار مدافع نيوكاسل أرض الملعب في الدقيقة 78 بعد إصابته ليكمل الفريق المباراة بـ 9 لاعبين لاستخدام ستيف بروس تغييرات فريقه الثلاثة.

أما بيدناريك فاستمر في التسجيل بمرماه، بعدما سجل هدفا بالخطأ في فريقه بالجولة الماضية ضد مانشستر يونايتد.

ولم يكن بيدناريك ليلعب هذه المباراة لولا إلغاء الاتحاد الإنجليزي للبطاقة الحمراء التي حصل عليها ضد مانشستر يونايتد في المباراة السابقة.

ويعد الانتصار هو الأول لنيوكاسل على ملعبه منذ الجولة 12 حين فاز على وست بروميتش ألبيون.

ولم ينجح ساوثامبتون في تحقيق أي نقطة في أخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي بعدما خسر ضد: ليستر سيتي وأرسنال وأستون فيلا ومانشستر يونايتد ونيوكاسل على الترتيب.

ويلعب نيوكاسل ضد تشيلسي في الجولة المقبلة، بينما يلعب ساوثامبتون ضد ولفرهامبتون.