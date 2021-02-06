نيوكاسل يصمد ويفوز على ساوثامبتون بـ 9 لاعبين

السبت، 06 فبراير 2021 - 19:22

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو نيوكاسل بهدف جو ويلوك ضد ساوثامبتون

فاز نيوكاسل على ساوثامبتون بنتيجة 3-2 على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم جوي ويلوك في الدقيقة 16 لنيوكاسل، وعزز يان بيدناريك تقدم أصحاب الأرض بهدف في مرماه في الدقيقة 26.

وقلص تاكومي مينامينو –الوافد الجديد من ليفربول- الفارق لساوثامبتون بهدف في الدقيقة 30.

أخبار متعلقة
بعد اكتساح ساوثامبتون 9-0.. سولشاير: كان عرضا ممتعا سولشاير يوضح سبب استبدال كافاني أمام ساوثامبتون مدرب أستون فيلا: إسقاط ساوثامبتون في ملعبه نتيجة رائعة في اللحظات الأخيرة.. مينامينو ينضم إلى ساوثامبتون مدرب ساوثامبتون بعد الـ9-0: خسارتنا ضد يونايتد أشد ألما من السقوط أمام ليستر

لكن ميجيل ألميرون سجل الهدف الثالث لنيوكاسل في الدقيقة 49 من الشوط الأول.

وسجل جيمس وارد براوس الهدف الثاني للضيوف لكن صمود لاعبو نيوكاسل حرم ساوثامبتون من العودة في نتيجة المباراة.

ورفع نيوكاسل رصيده للنقطة 25 في المركز السادس عشر، بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 29 في المركز الثاني عشر.

والصمود تمثل في إن نيوكاسل لعب 40 دقيقة بـ10 لاعبين، بعد طرد جيف هيندريك لاعب وسط الفريق في الدقيقة 50.

وتواصلت الإثارة بعدما غادر فابيان شار مدافع نيوكاسل أرض الملعب في الدقيقة 78 بعد إصابته ليكمل الفريق المباراة بـ 9 لاعبين لاستخدام ستيف بروس تغييرات فريقه الثلاثة.

أما بيدناريك فاستمر في التسجيل بمرماه، بعدما سجل هدفا بالخطأ في فريقه بالجولة الماضية ضد مانشستر يونايتد.

ولم يكن بيدناريك ليلعب هذه المباراة لولا إلغاء الاتحاد الإنجليزي للبطاقة الحمراء التي حصل عليها ضد مانشستر يونايتد في المباراة السابقة.

ويعد الانتصار هو الأول لنيوكاسل على ملعبه منذ الجولة 12 حين فاز على وست بروميتش ألبيون.

ولم ينجح ساوثامبتون في تحقيق أي نقطة في أخر 5 مباريات بالدوري الإنجليزي بعدما خسر ضد: ليستر سيتي وأرسنال وأستون فيلا ومانشستر يونايتد ونيوكاسل على الترتيب.

ويلعب نيوكاسل ضد تشيلسي في الجولة المقبلة، بينما يلعب ساوثامبتون ضد ولفرهامبتون.

نيوكاسل ساوثامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
اقترب الهبوط؟ لايبزج يكتسح شالكه.. ودورتموند يواصل سقوطه الحر 8 دقيقة | الدوري الألماني
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) المصري.. مسعود يتألق 23 دقيقة | الدوري المصري
نيوكاسل يصمد ويفوز على ساوثامبتون بـ 9 لاعبين 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أصعب الأوقات تحتاج أبطالا غير اعتيادين.. ثنائية فاران تنقذ ريال مدريد أمام ويسكا العنيد 30 دقيقة | الدوري الإسباني
الخامس على التوالي.. أسوان يعود بتعادل معتاد من ملعب الإنتاج 37 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الاتحاد - رزاق سيسيه على رأس الهجوم أمام الزمالك 41 دقيقة | الدوري المصري
من ركلة جزاء.. بيراميدز يعود للانتصارات على حساب طلائع الجيش 47 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بيولي: على ميلان التعامل مع الضغط.. وأُعجبت بأداء إبراهيموفيتش ضد بولونيا 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 مونديال الأندية - مرتجي يوضح موقف أبو تريكة من زيارة الأهلي في قطر
قد ينال إعجابك