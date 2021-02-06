قائمة الاتحاد - رزاق سيسيه على رأس الهجوم أمام الزمالك

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري قائمة فريقه لمواجهة الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري مساء غدا الأحد، في الجولة الـ12 للدوري المصري في استاد القاهرة. (تعرف على القائمة من هنا)

وجاء رزاق سيسيه على رأس هجوم الاتحاد في قائمة فريقه لمواجهة الأبيض.

وضمت القائمة أيضا حسام عاشور لاعب الوسط، وعمار حمدي صانع الألعاب المعار من الأهلي لزعيم الثغر.

وجاءت قائمة الاتحاد كالآتي:

المرمى: محمد صبحي – صبحي سليمان.

الدفاع: محمد عطوة – السيد سالم – داميون لوي – محمود رزق – مروان النجار – كريم يحيى.

الوسط: خالد الغندور – مروان عطية – حسام عاشور – محمد الصباحي – عبد الغني محمد – أحمد حجي – إيمانويل أوكوي – أحمد راشد – عمار حمدي – كريم الديب – فوزي الحناوي.

الهجوم: ويليامز روماريو – رزاق سيسيه – خالد قمر.

الزمالك يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة.