قائمة الزمالك - الظهور الأول لـ الجزيري ومروان أمام الاتحاد.. وغياب بنشرقي وفتوح

اختار جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي لقائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري مساء غدا الأحد، في الجولة الـ12 للدوري المصري في استاد القاهرة.

وانضم الثنائي الجزيري ومروان حمدي للزمالك، بعدما انضمامه للفريق الأبيض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

بينما غاب فرجاني ساسي عن قائمة الأبيض للإيقاف بعد حصوله على طرد خلال مباراة غزل المحلة الماضية.

والمدافع محمد عبد غني للإصابة. بالإضافة إلى الثنائي أشرف بنشرقي وأحمد فتوح.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش.

الدفاع: محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد السلام – حازم إمام – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة - أحمد عيد.

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – إسلام جابر – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – شيكابالا – حسام أشرف – حسين فيصل.

الهجوم: سيف الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي – أسامة فيصل.

الزمالك يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة.