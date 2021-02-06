من ركلة جزاء.. بيراميدز يعود للانتصارات على حساب طلائع الجيش

بعد 4 مباريات بلا فوز، عاد بيراميدز لسكة الانتصارات في الدوري بعد الفوز على طلائع الجيش.

وفاز بيراميدز على طلائع الجيش بهدف مقابل لا شيء على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

سجل دييجو رولان هدف بيراميدز في الدقيقة الـ77 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 18 نقطة، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 11 نقطة في المركز الـ12.

التشكيل

بيراميدز خاض اللقاء بدون عبد الله السعيد، ورمضان صبحي، وإريك تراروي نجوم الفريق للإصابة.

وصف المباراة

إسلام عيسى سدد في الدقيقة العاشرة، لكن محمد بسام تصدى لكرته ببراعة.

وفي الدقيقة الـ30، أهدر إسلام عيسى أسهل فرص اللقاء. كرة ارتدت له أمام المرمى الخالي، لكنه سددها خارج المرمى.

في المقابل سجل إسلام محارب هدفا لطلائع الجيش في الدقيقة الـ39، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بداع التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

طلائع الجيش بدأ الشوط الثاني بخطورة كبيرة من تصويبة لـ أحمد سمير، ارتدت من القائم الأيسر.

رودولفو أروابارينا تدخل هنا بدخول محمد فاروق في الدقيقة الـ60 بدلا من طارق طه، في المقابل تدخل عبد الحميد بسيوني ودفع بـ أحمد عبد الرحمن "زولا" بدلا من ناصر منسي.

وأخيرا جاء الفرج في الدقيقة الـ74. محمود وادي تحصل على ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة من أحمد علاء، احتاجت تدخل تقنية الفيديو.

دييجو رولان المهاجم الأوروجواني سجل ركلة الجزاء بنجاح وسجل الهدف الأول لفريقه.

أروابارينا تدخل مجددا هنا ودفع بـ محمد الجباس بدلا من دييجو رولان في الدقيقة الـ84، ورد بسيوني بدخول عمرو مرعي بدلا من حسن مجدي.

محمد ناصف تحصل على بطاقة صفراء للاعتراض في الدقيقة الـ85، ثم تحصل على إنذار ثاني وطٌرد في الدقيقة الـ90 بعد تدخل عنيف على إبراهيم حسن الذي شارك قبلها مباشرة بدلا من إسلام عيسى.

باقي دقائق المباراة مرت بسلام، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدف مقابل لا شيء.