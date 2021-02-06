إبراهيم حسن لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الزمالك

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري أن فريقه سيلعب أمام الزمالك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وليس لتقديم أداء جيد فقط.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري مساء غدا الأحد، في الجولة الـ12 للدوري المصري في استاد القاهرة. (تعرف على القائمة من هنا)

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com: "المباراة لن تكون سهلة، الزمالك عائد من خسارة ويريد تحقيق الفوز للخروج من هذه الكبوة والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري".

وأضاف "كل لاعب في الزمالك يعتبر مفتاح لعب مهم، والأبيض فريق كبير يضم لاعبين وجهاز فني على مستوى مميز".

وأكمل "المباراة ستكون قوية وندية بين الفريقين، ولسنا ذاهبين من أجل تقديم أداء جيد فقط لأننا نريد الفوز".

وواصل "أنا وحسام حسن نريد الفوز في كل مباراة، وبإذن الله تكون النتيجة على قدر اجتهاد اللاعبين".

وعن إمكانية مشاركة أحمد نبيل "مانجا" لاعب الوسط في المباراة قال: "مانجا خضع لمسحة طبية وظهرت نتيجتها إيجابية بعدما كانت سلبية، وبسبب تحول مسحته تم اصطحابه معنا للقاهرة على أن يخضع لمسحة جديدة صباح يوم المباراة في جامعة عين شمس وعلى ضوء نتيجتها سيتحدد موقفة من اللقاء".

الزمالك يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة.