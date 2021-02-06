إبراهيم حسن لـ في الجول: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية ضد الزمالك

السبت، 06 فبراير 2021 - 18:21

كتب : هاني العوضي

إبراهيم حسن - سموحة

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري أن فريقه سيلعب أمام الزمالك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وليس لتقديم أداء جيد فقط.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري مساء غدا الأحد، في الجولة الـ12 للدوري المصري في استاد القاهرة. (تعرف على القائمة من هنا)

وقال إبراهيم حسن لـFilGoal.com: "المباراة لن تكون سهلة، الزمالك عائد من خسارة ويريد تحقيق الفوز للخروج من هذه الكبوة والحفاظ على صدارة ترتيب الدوري".

أخبار متعلقة
في الجول يكشف أسباب غياب رباعي الزمالك أمام الاتحاد الاتحاد السكندري يعلن إصابة كريم ممدوح بالرباط الصليبي خبر في الجول - استمرار إصابة 4 لاعبين من الاتحاد السكندري بفيروس كورونا قائمة الزمالك - الظهور الأول لـ الجزيري ومروان أمام الاتحاد.. وغياب بنشرقي وفتوح

وأضاف "كل لاعب في الزمالك يعتبر مفتاح لعب مهم، والأبيض فريق كبير يضم لاعبين وجهاز فني على مستوى مميز".

وأكمل "المباراة ستكون قوية وندية بين الفريقين، ولسنا ذاهبين من أجل تقديم أداء جيد فقط لأننا نريد الفوز".

وواصل "أنا وحسام حسن نريد الفوز في كل مباراة، وبإذن الله تكون النتيجة على قدر اجتهاد اللاعبين".

وعن إمكانية مشاركة أحمد نبيل "مانجا" لاعب الوسط في المباراة قال: "مانجا خضع لمسحة طبية وظهرت نتيجتها إيجابية بعدما كانت سلبية، وبسبب تحول مسحته تم اصطحابه معنا للقاهرة على أن يخضع لمسحة جديدة صباح يوم المباراة في جامعة عين شمس وعلى ضوء نتيجتها سيتحدد موقفة من اللقاء".

الزمالك يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

إبراهيم حسن الزمالك الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0)-(0) المصري.. بداية المباراة 6 دقيقة | الدوري المصري
نيوكاسل يصمد ويفوز على ساوثامبتون بـ 9 لاعبين 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أصعب الأوقات تحتاج أبطالا غير اعتيادين.. ثنائية فاران تنقذ ريال مدريد أمام ويسكا العنيد 13 دقيقة | الدوري الإسباني
الخامس على التوالي.. أسوان يعود بتعادل معتاد من ملعب الإنتاج 19 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الاتحاد - رزاق سيسيه على رأس الهجوم أمام الزمالك 24 دقيقة | الدوري المصري
من ركلة جزاء.. بيراميدز يعود للانتصارات على حساب طلائع الجيش 29 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر بيولي: على ميلان التعامل مع الضغط.. وأُعجبت بأداء إبراهيموفيتش ضد بولونيا 36 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول - الإسماعيلى يتجه لإجراء تغييرات في الجهاز المعاون ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يا لها من بداية.. مصطفى محمد يسجل هدفا في فوز جالاتا سراي على باشاك شهير 2 صفقة مدوية.. بيراميدز يضم دييجو رولان 3 الصفقة الثالثة.. الزمالك يضم سيف الدين الجزيري 4 مونديال الأندية - مرتجي يوضح موقف أبو تريكة من زيارة الأهلي في قطر
قد ينال إعجابك