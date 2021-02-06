في الجول يكشف أسباب غياب رباعي الزمالك أمام الاتحاد

السبت، 06 فبراير 2021 - 17:41

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - مصر للمقاصة

يغيب رباعي فريق الزمالك حمزة المثلوثي وأشرف بنشرقي ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح عن مباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري.

ويلعب الزمالك ضد الاتحاد السكندري مساء غدا الأحد، في الجولة الـ12 للدوري المصري في استاد القاهرة. (تعرف على القائمة من هنا)

ويكشف FiGoal.com أسباب غياب رباعي الزمالك عن مواجهة الاتحاد.

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ويستمر غياب الدولي التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للزمالك بسبب إصابته في الركبة.

بينما يعاني المهاجم المغربي أشرف بنشرقي من كدمة في الضلوع.

أما الظهير الأيسر أحمد فتوح يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

وأخيرا يغيب محمد عبد الغني بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة غزل المحلة الماضية وتسببت له في جرح أسفل الفك.

ويأتي غياب فرجاني ساسي لاعب الوسط عن المباراة بسبب حصوله على بطاقة حمراء أمام المحلة.

الزمالك يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الـ12 برصيد 11 نقطة، ويتبقى له 4 مباريات مؤجلة.

الزمالك الاتحاد السكندري أشرف بنشرقي الدوري المصري
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