بأقدام المدافعين.. التعادل يفرض نفسه على الجونة والبنك الأهلي

فرض الجونة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على البنك الأهلي في افتتاح الجولة الـ 12 من الدوري المصري على ملعب المقاولون العرب.

هدفا اللقاء جاءا عن طريق المدافعين، عصام صلاح الظهير الأيسر سجل التقدم للبنك الأهلي، وسجل قلب الدفاع لؤي وائل هدف التعادل للجونة.

تعادل سابع للبنك الأهلي الموسم الحالي كأكثر فريق تعادلا في الدوري برصيد 7 مباريات، ويليه بيراميدز وسموحة برصيد 6 تعادلات لكل فريق.

فيما فشل الجونة في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، ليكتفي بتعادل بعد هزيمتين.

رفع البنك الأهلي الذي يخوض مواجهته الأولى على ملعب المقاولون العرب –ملعبه الجديد بدلا من الشرطة بالعباسية- رصيده إلى 10 نقاط ارتقى بها مؤقتا للمركز الرابع عشر.

فيما رفع الجونة رصيده إلى 19 نقطة ظل بها في المركز الثالث وصار مهددا بفقدانه حال انتصر المصري أو إنبي في الجولة الحالية.































وصف المباراة

عاصم صلاح قائد البنك الأهلي والظهير الأيسر حمل على عاتقه قيادة هجوم الفريق فهدد مرمى أحمد عادل عبد المنعم برأسية قوية في الدقيقة 14 أبعدها حارس الجونة ببراعة.

واصل عاصم صلاح وتألق أحمد عادل عبد المنعم في المحاولة الثانية.

وفي الدقيقة 20 احتسب الحكم عقب العودة لتقنية الفيديو ركلة جزاء للبنك الأهلي عقب عرقلة من زياد الجيوش لفادي فريد.

انبرى لها عاصم صلاح وسدد على يسار أحمد عادل معلنا هدف البنك الأهلي الأول في المباراة، والأول للفريق في الشوط الأول في الدوري المصري.

ولم يسجل البنك الأهلي أي هدف في الشوط الثاني من قبل هدف اليوم، وجاءت أهدافه التسع السابقة في الشوط الأول.

الشوط الأول لم يشهد ظهورا هجوميا للجونة وانتهى بتفوق أصحاب الأرض بهدف لكل فريق.

رد الجونة جاء قويا في الشوط الثاني، في الدقيقة 49 ركنية نفذت أرسلها عربي بدر برأسية إلى لؤي وائل الذي سدد بقوة معلنا التعادل.

حاول لاعبو الفريق الساحلي قلب النتيجة، عموري توغل من نصف الملعب في العمق وراوغ أكثر من لاعب لكنه فضّل التسديد عن التمرير لكريم الطيب لتخرج كرته لركنية بعدما ارتطمت بأقدام المدافع في الدقيقة 56.

كريم الطيب كاد أن يسجل هدفا لكنه لم يتوقع أن يمرر له سيرج أكا بينية أمام الحارس شتتها المدافع بكل قوة لركنية.

الدقيقة 63 شهدت مشاركة عمر السعيد لأول مرة بقميص الجونة عقب انضمامه على سبيل الإعارة قادما من صفوف الزمالك بدلا من كريم الطيب.

هدوء بين الفريقين وانحسر اللعب في نصف الملعب مع محاولات على استحياء لم تسفر عن جديد لينتهي اللقاء بالتعادل.