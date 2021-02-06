التعثر الثالث تواليا.. أرسنال يسقط أمام أستون فيلا

تعثر أرسنال للمباراة الثالثة تواليا في الدوري الإنجليزي الممتاز بالخسارة اليوم السبت ضد مضيفه أستون فيلا بهدف في الجولة 23 على ملعب فيلا بارك.

وأحرز أولي واتكينز مهاجم فيلا هدف المباراة بعد 74 ثانية من ضربة البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية من اليمين.

وعاد فيلا لسكة الانتصارات بعدما سقط في اللقاء الماضي ضد وست هام يونايتد، بينما خسر فريق المدفعجية بعد تعادل وهزيمة أمام مانشستر يونايتد وولفرهامبتون على الترتيب.

وارتقى فيلا للمركز الثامن في ترتيب البطولة رافعا رصيده إلى 35 نقطة بينما ظل أرسنال عاشرا ورصيده 31 نقطة.

وجلس المصريان محمد النني وأحمد المحمدي على مقاعد بدلاء أرسنال وفيلا على الترتيب، بينما شارك مواطنهما محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقة 66 بدلا من بيرتراند تراوري مهاجم فيلا.

وكانت المباراة ندية متكافئة وحاول أرسنال كثيرا إدراك التعادل وكان الأكثر سيطرة لكن عجز عن هز شباك الحارس إيميليانو مارتينيز.

ويحل فيلا ضيفا على برايتون يوم السبت المقبل بينما يستضيف أرسنال فريق ليدز يونايتد في 14 فبراير.