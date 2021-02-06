لاڤيينا لـ في الجول: مدريد وبايرن خرجا أمام فرق أقل في الكأس.. وهدفنا الوصول للممتاز خلال 4 سنوات

السبت، 06 فبراير 2021 - 15:22

كتب : رضا السنباطي

لافيينا - لاڤيينا

تشهد مسابقة كأس مصر العديد من المفاجأت ربما بتوديع أندية الدوري الممتاز أم فرق الدرجات الأقل "المظاليم".

لكن مفاجأة الموسم الجاري هو نادي لاڤيينا والذي وصل إلى دور الـ 32 من كأس مصر بعد 4 شهور فقط من تأسيسه ومشاركته في دوري الدرجة الرابعة.

سيف الأسيوطي عضو مجلس إدارة نادي لاڤيينا تحدث لـ FilGoal.com عن التجربة، قائلا: "بدأنا فكرة إنشاء النادي بعد بيع الأسيوطي، فقط في 2018 ومع بقاء منشأت النادي، خططنا لإنشاء فريق على غرار تجربة الأسيوطي".

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وأوضح "أنشانا النادي منذ 4 أشهر وهدفنا هو الصعود للدوري الممتاز خلال 4 مواسم، مع الصعود لدور الـ 32 من كأس مصر".

وأكمل "حققنا الهدف بالتأهل لدور الـ 32 من الكأس وسنواجه الإسماعيلي".

طالع قرعة دور الـ 32 من كأس مصر 2020-2021.

وأردف "الفكر استثماري مثل الأسيوطي وتعاقدنا مع عناصر مميزة وضممنا عناصر لفريق درجة رابعة بإمكانيات درجة ثانية".

عصام عيد هو المدير الفني للنادي وكان لاعبا للأسيوطي في الدرجة الرابعة والثالثة ومن ثم تولي منصب رئيس قطاع الناشئين للنادي في الأسيوطي ومن ثم بيراميدز.

وواصل الأسيوطي: "حققنا هدفنا الأول بالمشاركة في كأس مصر ولدينا طموح بالفوز على الدراويش في بطولة المفاجأت".

وشدد "ريال مدريد خرج من فريق درجة ثالثة، وبايرن ميونيخ من فريق درجة ثانية الموسم الجاري، المباراة 90 دقيقة سنجتهد لتحقيق طموحنا فيها".

وأتم "التركيز على هدفنا سيكون الوصول للممتاز خلال 4 سنوات".

وبدأ لاڤيينا مشواره في النسخة الحالية بكأس مصر بالفوز على أبو كساة 8-0 في الدور التمهيدي الأول، ثم الواسطي بهدف دون رد، وبنفس النتيجة على أبو تيج.

لاڤيينا قد فاز على ملوي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في المباراة، ليضع قدمه ضمن أندية دور الـ 32.

لافيينا لاڤيينا كأس مصر
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