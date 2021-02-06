قرعة كأس مصر - الأهلي مع النصر.. والزمالك قد يواجه الإسماعيلي إذا تخطى الحدود
السبت، 06 فبراير 2021 - 11:51
كتب : FilGoal
أجريت اليوم السبت قرعة دور الـ32 لكأس مصر 2020-2021 وأسفرت عن وقوع الأهلي حامل اللقب ضد النصر، بينما سيلعب الزمالك أمام حرس الحدود.
وجاءت المباريات الـ16 كالتالي:
1 - الأهلي مع النصر
2 - انبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروه
3 - سموحه مع دكرنس
4 - بيراميدز مع العبور
5 - وادي دجلة مع البنك الاهلي
6 - الاتحاد مع النجوم
7 - المقاولون العرب مع بتروجت
8 - الإنتاج الحربي مع كوكاكولا
9 - الزمالك مع حرس الحدود
10 - الإسماعيلي مع لافيينا
11 - مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون
12 - سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة
13 - أسوان مع سوهاج
14 - الجونة مع كيما أسوان
15 - المصري مع المنصورة
16 - طلائع الجيش مع القناة
الدور ثمن النهائي
17 - الفائز من المباراة رقم 1 ضد الفائز من المباراة رقم 2
18 - الفائز من المباراة رقم 3 ضد الفائز من المباراة رقم 4
19 - الفائز من المباراة رقم 5 ضد الفائز من المباراة رقم 6
20 - الفائز من المباراة رقم 7 ضد الفائز من المباراة رقم 8
21 - الفائز من المباراة رقم 9 ضد الفائز من المباراة رقم 10
22 - الفائز من المباراة رقم 11 ضد الفائز من المباراة رقم 12
23 - الفائز من المباراة رقم 13 ضد الفائز من المباراة رقم 14
24 - الفائز من المباراة رقم 15 ضد الفائز من المباراة رقم 16
الدور ربع النهائي
25 - الفائز من المباراة رقم 17 ضد الفائز من المباراة رقم 18
26 - الفائز من المباراة رقم 19 ضد الفائز من المباراة رقم 20
27 - الفائز من المباراة رقم 21 ضد الفائز من المباراة رقم 22
28 - الفائز من المباراة رقم 23 ضد الفائز من المباراة رقم 24
الدور نصف النهائي
29 - الفائز من المباراة رقم 25 ضد الفائز من المباراة رقم 26
30 - الفائز من المباراة رقم 27 ضد الفائز من المباراة رقم 28
النهائي
الفائز من المباراة رقم 29 ضد الفائز من المباراة رقم 30