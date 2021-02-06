قرعة كأس مصر - الأهلي مع النصر.. والزمالك قد يواجه الإسماعيلي إذا تخطى الحدود

السبت، 06 فبراير 2021 - 11:51

كتب : FilGoal

كأس مصر

أجريت اليوم السبت قرعة دور الـ32 لكأس مصر 2020-2021 وأسفرت عن وقوع الأهلي حامل اللقب ضد النصر، بينما سيلعب الزمالك أمام حرس الحدود.

وجاءت المباريات الـ16 كالتالي:

1 - الأهلي مع النصر

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2 - انبي مع الفائز من سيدي غازي ونبروه

3 - سموحه مع دكرنس

4 - بيراميدز مع العبور

5 - وادي دجلة مع البنك الاهلي

6 - الاتحاد مع النجوم

7 - المقاولون العرب مع بتروجت

8 - الإنتاج الحربي مع كوكاكولا

9 - الزمالك مع حرس الحدود

10 - الإسماعيلي مع لافيينا

11 - مصر المقاصة مع الفائز من بترول أسيوط وأشمون

12 - سيراميكا كليوباترا مع غزل المحلة

13 - أسوان مع سوهاج

14 - الجونة مع كيما أسوان

15 - المصري مع المنصورة

16 - طلائع الجيش مع القناة

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الدور ثمن النهائي

17 - الفائز من المباراة رقم 1 ضد الفائز من المباراة رقم 2

18 - الفائز من المباراة رقم 3 ضد الفائز من المباراة رقم 4

19 - الفائز من المباراة رقم 5 ضد الفائز من المباراة رقم 6

20 - الفائز من المباراة رقم 7 ضد الفائز من المباراة رقم 8

21 - الفائز من المباراة رقم 9 ضد الفائز من المباراة رقم 10

22 - الفائز من المباراة رقم 11 ضد الفائز من المباراة رقم 12

23 - الفائز من المباراة رقم 13 ضد الفائز من المباراة رقم 14

24 - الفائز من المباراة رقم 15 ضد الفائز من المباراة رقم 16

الدور ربع النهائي

25 - الفائز من المباراة رقم 17 ضد الفائز من المباراة رقم 18

26 - الفائز من المباراة رقم 19 ضد الفائز من المباراة رقم 20

27 - الفائز من المباراة رقم 21 ضد الفائز من المباراة رقم 22

28 - الفائز من المباراة رقم 23 ضد الفائز من المباراة رقم 24

الدور نصف النهائي

29 - الفائز من المباراة رقم 25 ضد الفائز من المباراة رقم 26

30 - الفائز من المباراة رقم 27 ضد الفائز من المباراة رقم 28

النهائي

الفائز من المباراة رقم 29 ضد الفائز من المباراة رقم 30

كأس مصر
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