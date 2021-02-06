التشكيل - أستون فيلا وأرسنال دون مصريين.. النني وتريزيجيه والمحمدي على الدكة

تشهد مواجهة أستون فيلا وأرسنال في افتتاح الجولة الـ 23 من الدوري الإنجليزي تواجد الثلاثي المصري على مقاعد البدلاء.

ويجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال، فيما يجلس أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه أيضا على مقاعد بدلاء أستون فيلا.

ويبدأ الأسترالي ماثيو راين أساسيا في حراسة مرمى أرسنال لتعويض غياب الألماني بيرند لينو الذي تعرض للطرد في المواجهة الماضية أمام ولفرهامبتون.

وجاء تشكيل أستون فيلا:

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز

الدفاع: ماتي كاش – أزري كونسا – تيرون مينجز – مات تاجارت

الوسط: جون مكجين – مارفيلوس ناكامبا –– روس باركلي

الهجوم: بيرتراند تراوري – جاك جريليش – أولي واتكينس

فيما جاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: ماثيو راين

الدفاع: هيكتور بييرين – روب هولدينج – جابريل ماجاليس – سيدريك سواريش

الوسط: جرانات تشاكا – توماس بارتي

أمامهم: بوكايو ساكا إيمل سميث روي – نيكولاس بيبي

الهجوم: ألكسندر لاكازيت

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع برصيد 32 نقطة فيما يحتل أرسنال المركز العاشر برصيد 31 نقطة.