فليك: أردنا الفوز قبل السفر إلى قطر.. الآن الرحلة ستكون لطيفة

أشاد هانزي فليك المدير الفني لـ بايرن ميونيخ، بما قدّمه لاعبوه خلال الانتصار على هيرتا برلين.

بايرن تجاوز هيرتا بهدف دون رد في مباراته الأخيرة قبل السفر إلى قطر لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال فليك بعد اللقاء: "الشوط الأول كان صعبا، توجب علينا أن نصمد في بعض اللحظات والكرة ليست معنا".

وواصل: "لكن الفريق أدى جيدا، ودافعنا عن تقدمنا حتى النهاية، ولذلك أنا راضٍ".

وأضاف: "أردنا السفر إلى قطر بانتصار، الآن ستكون رحلة لطيفة".

وتحوّل فليك للكشف عن وضع ليون جوريتسكا وخافي مارتينيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا منذ حوالي أسبوع.

وقال فليك: "علينا الانتظار أكثر لمعرفة الحالة الصحية لـ جورتيسكا ومارتينيز".

وأتم: "جوريتسكا يتحسن ويبدو أفضل، أما مارتينيز فعلى الأرجح لن يكون جاهزا للمباراة الأولى، ربما الثانية".

وشهدت المباراة إهدار روبرت ليفاندوفسكي لركلة جزاء في الدقيقة 11 تصدى لها حارس أصحاب الأرض.

بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن ميونيخ إلى 48 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 9 نقاط كاملة عن ملاحقه لايبزيج وللأخير لقاء أقل.

وحصد بايرن ميونيخ ألقاب الدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي في 2020.