هدف كومان يكفي.. بايرن ينتصر على هيرتا برلين قبل ملاقاة الأهلي

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 23:14

كتب : FilGoal

لاعبو بايرن ميونيخ يحتفلون بهدف كينجسلي كومان في هيرتا برلين

كان هدف كينجسلي كومان كافيا ليعبر بايرن ميونيخ عقبة منافسه هيرتا برلين في الدوري الألماني في مباراته الأخيرة قبل ملاقاة الأهلي.

وحل بايرن اليوم الجمعة ضيفا على هيرتا برلين لملاقاته في الملعب الأولمبي في الجولة 20 من الدوري الألماني.

هدف كومان الوحيد جاء في الدقيقة 21 من عمر اللقاء

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وشهدت المباراة إهدار روبرت ليفاندوفسكي لركلة جزاء في الدقيقة 11 تصدى لها حارس أصحاب الأرض.

بتلك النتيجة وصل رصيد بايرن ميونيخ إلى 48 نقطة يتصدر بهم جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق 9 نقاط كاملة عن ملاحقه لايبزيج وللأخير لقاء أقل.

وأصبحت تلك المباراة هي الأخيرة لبايرن قبل سفره إلى قطر لملاقاة الأهلي يوم الإثنين المقبل في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ملخص اللقاء

بدأ اللقاء بضغط من قبل بايرن وسط تكتل دفاعي من هيرتا برلين.

وأرسل ليروي ساني عرضية شتتها الدفاع، وأطلق بعدها تسديدة وتصدى لها الحارس روني يارتشين ببراعة.

وحصل بايرن على ركلة جزاء في الدقيقة 11 ولكن الحارس تصدى لتسديدة ليفاندوفسكي.

استمر ضغط بايرن على هيرتا برلين بعدما أرسل توماس مولر الكرة لكومان الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الكرة الشباك.

وهدأت المباراة كثيرا عقب هدف بايرن إلى أن انتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استحوذ بايرن على المباراة مثل الشوط الأول لكن دون خطورة تذكر على مرمى هيرتا.

وسدد ليفاندوفسكي الكرة برأسه لكن مرت لخارج الملعب.

وتصدى الحارس لتسديدة قوية من ليفاندوفسكي ليمنعه من قتل المباراة.

وكاد ماتيوس كونها يدرك التعادل بعدما انفرد من منتصف الملعب لكن تسديدته الساقطة ذهبت للخارج لينتهي اللقاء بفوز بايرن بهدف دون رد.

بايرن ميونيخ هيرتا برلين الأهلي
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