لابورتا: أفضل طريقة لإبقاء ميسي هي إقصاء باريس سان جيرمان

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 21:38

كتب : FilGoal

ليو ميسي - برشلونة

يرى جوان لابورتا رئيس برشلونة الأسبق والمرشح في الانتخابات المقبلة للنادي، أن إقصاء باريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا سيساهم في بقاء ليو ميسي.

وارتبط اسم ميسي بالانتقال إلى سان جيرمان مجانا مع نهاية عقده الصيف المقبل، أمر يحاول برشلونة تجنبه.

وقال لابورتا: "أنا واثق أن ميسي يرغب في البقاء بـ برشلونة رغم تلقيه عروض من أندية تمثّل بلدانا".

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وأضاف: "أفضل طريقة لإبقاء ميسي هي إقصاء باريس سان جيرمان".

وتابع: "ليو يحب برشلونة جدا، وأنا أستمتع بمصداقية ميسي، هذا مهم للغاية".

وواصل: "ميسي سيرى أن النادي سيمتلك خطة رياضية تنافسية، نستطيع فعل ذلك".

وأكمل: "لطالما أوفيت بكل ما وعدت به، ولهذا أتحدث عن سابق تجربة".

وأتم: "سأقدم لـ ميسي عرضا ماديا يلائم قدرات برشلونة".

ويلتقي برشلونة بـ سان جيرمان في قمة نارية بثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان نيمار جونيور وآنخل دي ماريا ثنائي باريس سان جيرمان قد عبّرا بشكل صريح عن رغبتهما في قدوم ميسي للنادي الفرنسي العاصمي.

وجاء رد رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عنيفا على دي ماريا، واعتبره قلة احترام لناديه.

ميسي برشلونة
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