قائمة بيراميدز – غياب رمضان والسعيد.. وتواجد رولان أمام طلائع الجيش

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 20:02

كتب : FilGoal

بيراميدز - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

يلعب بيراميدز أمام طلائع الجيش بدون عبد الله السعيد ورمضان صبحي نجما الفريق للإصابة.

أعلن رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري.

قائمة بيراميدز شهدت غياب رمضان صبحي، وعبد الله السعيد نجما الفريق للإصابة.

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من جهة أخرى، تواجد محمود وادي المهاجم الفلسطيني، ودييجو رولان المهاجم الأوروجواني.

جون أنتوي المهاجم الغاني عاد أيضا لقائمة فريقه للمباراة.

وجاءت قائمة بيراميدز لمباراة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن.

الدفاع: أحمد أيمن منصور - طارق طه - أحمد سامي - أسامة جلال - محمود عبد القادر.

الوسط: عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل عماد "دونجا" - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

الهجوم: دييجو رولان - دودو الجباس - محمود وادي - جون أنتوي.

ويلتقي بيراميدز مع طلائع الجيش مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

في الدوري طلائع الجيش بيراميدز
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