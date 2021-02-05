قائمة ريال مدريد – 14 لاعبا متاحا فقط من الفريق الأول أمام ويسكا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة ويسكا غدا السبت.

ريال مدريد يرتحل إلى إقليم أراجون للحلول ضيفا على ويسكا في ملعب إل ألكوراز، بالجولة 22 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استدعاء 17 لاعبا فقط نظرا للغيابات العديدة، من ضمنهم 3 لاعبين من الفريق الرديف.

ويغيب عن ريال مدريد للإصابة: سيرخيو راموس، وإدين هازارد، وداني كارباخال، وفيدي فالفيردي، ولوكاس فاسكيز، ورودريجو، وإيسكو.

كما يبتعد إيدير ميليتاو للإيقاف، بينما عاد ناتشو فيرنانديز بعد تتعافيه من فيروس كورونا.

واضطر زيدان إلى مواصلة توجيه الدعوة للمدافع الشاب فيكتور تشوست، كما ضم مارفين لاعب وسط الكاستيا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة الثاني، وبفارق 10 نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر الذي يمتلك مباراة مؤجلة.

قائمة ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – دييجو ألتوبي

الدفاع: رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز – فيكتور تشوست – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – مارفين

الهجوم: كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز