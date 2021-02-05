صلاح وميسي ورونالدو في الزعامة.. التأريخ والإحصاء يختار أفضل لاعبي القارات بالعقد الأخير

اختار الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في قارة إفريقيا عن العقد الأخير (2011-2010).

محمد صلاح النادي : ليفربول

ونشر الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء تباعا على مدار اليومين الماضيين، قوائم بأفضل اللاعبين في كل قارة حول العالم عن فئتي الرجال والسيدات.

وتفوق صلاح في قارة إفريقيا على زميله في ليفربول ساديو ماني، والجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي.

وفي أوروبا جاءت الغلبة للبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ومن خلفه جاء الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، ومانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونيخ.

وبالطبع تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة قائمة أمريكا الجنوبية، ومن خلفه جاء الثنائي البرازيلي: نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان، وداني ألفيش لاعب ساو باولو.

ولم يكن الاختيار معقدا جدا في آسيا، فظفر سون هيونج مين نجم توتنام هوتسبير بالمركز الأول، والأمر نفسه في أمريكا الشمالية التي تصدرها كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد.

طالع القوائم الكاملة لأفضل لاعبي العِقد الأخير من اختيار التأريخ والإحصاء:

إفريقيا (رجال):

1) محمد صلاح (مصر)

2) ساديو ماني (السنغال)

3) رياض محرز (الجزائر)

إفريقيا (سيدات):

1) أسيسات أوشوالا (نيجيريا)

2) جابرييلي أونجويني (الكاميرون)

3) نجوزي أوكوبي (نيجيريا)

أوروبا (رجال):

1) كريستيانو رونالدو (البرتغال)

2) سيرخيو راموس (إسبانيا)

3) مانويل نوير (ألمانيا)

أوروبا (سيدات):

1) دسينيفر ماروزان (ألمانيا)

2) أدا هاجربرج (النرويج)

3) ويندي رينار (فرنسا)

أمريكا الجنوبية (رجال):

1) ليونيل ميسي (الأرجنتين)

2) نيمار جونيور (البرازيل)

3) دانييل ألفيش (البرازيل)

أمريكا الجنوبية (سيدات):

1) مارتا (البرازيل)

2) كريستياني (البرازيل)

3) فورميجا (البرازيل)

آسيا (رجال):

1) سون هيونج مين (كوريا الجنوبية)

2) كيسوكي هوندا (اليابان)

3) سالم الدوسري (السعودية)

آسيا (سيدات):

1) هوماري ساوا (اليابان)

2) سامانثا كير (أستراليا)

3) ساكي كوماجاي (اليابان)

أمريكا الشمالية (رجال):

1) كيلور نافاس (كوستاريكا)

2) خافيير هيرنانديز تشيتشاريتو (المكسيكي)

3) كلينت ديمبسي (الولايات المتحدة)

أمريكا الشمالية (سيدات):

1) كارلي لويد (الولايات المتحدة)

2) أليكس مورجان (الولايات المتحدة)

3) ميجان رابينو (الولايات المتحدة)