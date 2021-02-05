كاف يوافق على طلب الهلال السوداني بتغيير حكم مواجهة مازيمبي

وافق الاتحاد الإفريقي "كاف" على طلب الهلال السوداني بتغيير الطاقم التحكيمي لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

وسيلتقي الهلال ومازيمبي ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

النادي السوداني طلب تغيير فيكتور جوميز الحكم الجنوب إفريقي نظرا لتواجد ماميلودي صنداونز في المجموعة ذاتها.

وعيّن "كاف" المغربي سمير كزاز حكما للمباراة عوضا عن فيكتور جوميز.

ويتواجد الهلال ومازيمبي وصنداونز وشبيبة بلوزداد الجزائري في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ صنداونز مشواره بلقاء الهلال يوم 12 فبراير المقبل، وفي اليوم ذاته يلتقي مازيمبي مع شبيبة بلوزداد.