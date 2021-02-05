صدام ناري بين برشلونة وإشبيلية في نصف نهائي كأس إسبانيا

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 14:39

كتب : FilGoal

كأس إسبانيا

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عن صدام ناري بين برشلونة وإشبيلية بينما سيلعب أتلتيك بلباو ضد ليفانتي.

وتجري مواجهات نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب بخلاف الأدوار السابقة من البطولة.

ويستضيف إشبيلية وليفانتي مباراتي الذهاب يوم الأربعاء المقبل.

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وفي 3 مارس تجري مباراتا الإياب.

وكان إشبيلية تفوق بهدف على ألميريا في الدور ربع النهائي، وهي نفس نتيجة لقاء ليفانتي وفياريال الذي امتد إلى شوطين إضافيين.

وفاز برشلونة بصعوبة على غرناطة بنتيجة 5-3 بعد شوطين إضافيين، وحسمت ركلات الترجيح تأهل بلباو على حساب ريال بيتيس.

ويستضيف ملعب لا كارتوخا في إشبيلية المواجهة النهائية للبطولة في 18 إبريل المقبل.

كأس ملك إسبانيا برشلونة
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