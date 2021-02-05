نسخة جديدة من كأس الدوري الأرجنتيني بعد 19 يوما من فوز بوكا باللقب.. وسوبر كلاسيكو في الجولة 5

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 13:51

كتب : إسلام أحمد

بوكا جونيورز - ريفر بليت - سوبر كلاسيكو - كوبا ليبرتادوريس

أقيمت فجر اليوم قرعة بطولة كأس الدوري الأرجنتيني 2021 والتي ستضم 26 فريقا.

وستبدأ المسابقة من 12 فبراير المقبل وحتى 30 مايو.

وكانت النسخة الماضية قد انتهت من 19 يوما بتتويج بوكا جونيورز باللقب.

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ما هو كأس الدوري الأرجنتيني؟

بطولة تم استحداثها في 2019 تضم الفرق التي تشارك في الدوري الأرجنتيني الدرجة الأولى، ويحصد بطلها مقعدا في النسخة المقبلة من كوبا ليبرتادوريس.

حقق تيجيري لقب النسخة الأولى، وفاز بوكا جونيورز بلقب النسخة الثانية والتي انتهت في يناير الماضي، والتي عُرفت باسم "كوبا مارادونا" تكريما للأسطورة الأرجنتينية عقب وفاته.

وتقام النسخة الجديدة بمسمى "كأس الدوري الأرجنتيني" بعدما فشل الاتحاد الأرجنتيني في التوصل لتسميتها باسم "مارادونا" لأسباب قانونية. (طالع التفاصيل)

وتضم النسخة الحالية 26 فريقا، بعد إلغاء الهبوط لمدة موسمين في الكرة الأرجنتينية عقب تفشي فيروس كورونا في أبريل الماضي.

وتأهل ناديا بلاتينسي وسارامينتو من الدرجة الثانية وأضيفا على الـ 24 ناديا من الموسم الماضي ليصبح العدد 26.

نظام المسابقة:

قُسمت الفرق الـ 26 إلى مجموعتين كل مجموعة تضم 13 فريقا.

سيخوض كل فريق 13 مباراة، 12 مع خصومه في المجموعة ذاتها، ومباراة إضافية ستسمى "InterZonal" وستشهد مواجهة كلاسيكو أو دربي بين فريقين من المجموعتين.

كمثال: ريفر بليت يتواجد في المجموعة الأولى وبوكا جونيورز في المجموعة الثانية، وسيلتقيا في الجولة الخامسة من المسابقة، وهكذا لباقي الفرق.

لم يتحدد موعد السوبر كلاسيكو بعد لكن من المتوقع أن يقام في منتصف مارس المقبل.

يتأهل أول 4 من كل مجموعة لدور ربع النهائي، لتقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي يوم 30 مايو المقبل.

متي سيقام الدوري الأرجنتيني؟

لم يتحدد موعدا رسميا لموسم الدوري الأرجنتيني 2021، بعد إلا أنه سيقام بنفس نظام المواسم سابقة.

26 فريقا يخوضون دوري من دور واحد مُكون من 25 جولة.

وفقا للتقارير سيبدأ الدوري الأرجنتيني من شهر يوليو عقب نهاية كوبا أمريكا 2021 وينتهي في ديسمبر المقبل.

بوكا جونيورز كأس الدوري الأرجنتيني ريفر بليت
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