أسباب قانونية تمنع الاتحاد الأرجنتيني من تسمية المسابقات باسم مارادونا

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 - 13:03

كتب : إسلام أحمد

كوبا دييجو مارادونا

لن يتمكن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم من تسمية البطولات المحلية باسم دييجو مارادونا لأسباب قانونية.

وكان الاتحاد الأرجنتيني قد أعاد تسمية بطولة كأس الدوري الأرجنتيني لـ "كوبا دييجو أرماندو مارادونا" بعد وفاته في نوفمبر العام الماضي تكريما له.

ماتياس مورلا محامي مارادونا أخبر الاتحاد بأن حقوق تسمية الأسطورة الأرجنتينية تنتمي لشركته "SATTVICA".

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ومن أجل تغيير اسم البطولات المحلية على الاتحاد الأرجنتيني أن يحصل على إذن من الشركة.

وسجلت الشركة حقوق تجارية باسم مارادونا عام 2015 للأسماء الآتية: "Diego Armando Maradona" و "Maradona" و "El 10" و "La Mano de Dios" و "Diegol" و "Diego Maradona" و "El Diego".

ومن المقرر أن تقام قرعة الدوري الأرجنتيني يوم الأربعاء المقبل على أن يبدأ في 12 فبراير المقبل.

ويسعى الاتحاد الأرجنتيني وفقا لموقع "Doble Amarilla" لحل الأزمة القانونية لتسمية المسابقات باسم الأسطورة الراحل.

وكان بوكا جونيورز قد حصد لقب الدوري الأرجنتيني الموسم الماضي في الجولة الأخيرة على حسابه غريمه التقليدي ريفر بليت.

وأكمل بوكا جونيورز هيمنته المحلية بالفوز بلقب كوبا مارادونا بالتتويج في المباراة النهائية على حساب بانفيلد.

كوبا دييجو أرماندو مارادونا بوكا جونيورز
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