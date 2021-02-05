مونديال الأندية - كيميتش: نتسلح بعقليتنا ومهاراتنا

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 13:28

كتب : FilGoal

يوشوا كيميتش - بايرن ميونيخ

شدد جوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ أن العقلية تميز فريقه، مشيرا إلى وجود عنصر المهارة بوفرة في صفوف النادي البافاري بطل ألمانيا وأوروبا.

ويستعد رفاق كيميتش للمشاركة في مونديال الأندية ومواجهة الأهلي بطل إفريقيا يوم الإثنين في الدور نصف النهائي.

وقال لاعب وسط بايرن في حواره مع موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم:"أكبر نقاط قوتنا هي عقليتنا ومهاراتنا. كلاهما مهم حقاً. لدينا عقلية قوية داخل المجموعة".

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وأضاف اللاعب البالغ عمره 25 عاما "نسعى دائما للفوز، حتى عندما لا نلعب جيدا. يمكنك دائماً رؤية هذا الفريق يبذل قصارى جهده لتحقيق الفوز".

واستمر "كما يعلم الجميع أن فريقنا يزخر بمهارات عالية. لا يهم من يلعب، هناك دائماً لاعب من الطراز العالمي في التشكيلة الأساسية وهذا مصدر قوة كبير".

وتخطى الأهلي فريق الدحيل بطل قطر في الدور ربع النهائي بهدف حسين الشحات يوم الخميس ليتأهل لمواجهة بايرن.

بينما تفوق تايجرز أونال المكسيكي على أولسان هيونداي المنتمي لكوريا الجنوبية ليضرب موعدا مع بالميراس البرازيلي في الدور نصف النهائي.

ويشارك بايرن في المونديال للمرة الثانية في تاريخه.

وتوج العملاق الألماني باللقب في 2013 على حساب الرجاء المغربي.

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