مورينيو: لم يعجبني أداء الحكم.. خسرنا بركلة جزاء غير صحيحة

الجمعة، 05 فبراير 2021 - 10:43

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - توماس توخيل

انتقد جوزيه مورينيو مدرب توتنام، أندريه مارينير، حكم مباراة الفريق ضد تشيلسي والتي حسمها الأخير بهدف من ركلة جزاء يوم الخميس في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط البرتغالي على ملعبه مرتين متتاليتين وهو أمر لم يحدث من قبل في مسيرته التدريبية، وتلقى الخسارة الثالثة تواليا في الدوري ليتراجع للمركز الثامن.

وقال مورينيو بعد المباراة في حواره مع قناة BT Sport:"المباراة حسمتها ركلة جزاء، سجلوا من ركلة جزاء غير صحيحة، تقولون احتسبها الحكم بسبب فرصة خطيرة للمنافس، واحد لواحد، فرصة تسجيل. من الصعب تقبل ركلة جزاء كهذه، خسارة المباراة بهذه الطريقة أمر مؤلم".

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واستمر المدرب الأسبق لتشيلسي ومانشستر يونايتد "لم يعجبي أداء الحكم. علاقتي به طيبة لذلك أقول لم يعجبني أداؤه".

هدف جورجينيو في الدقيقة 24 حسم الدربي اللندني لفريق بلوز أمام رجال مورينيو.

ويأمل فريق سبيرز العودة لسكة الانتصارات حين يستضيف وست بروميتش ألبيون يوم الأحد في الدوري.

توتنام مورينيو
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