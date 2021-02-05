النسر يحط الرحال في المملكة.. إيجالو ينضم إلى الشباب

أعلن نادي الشباب السعودي عن التعاقد مع أوديون إيجالو قادما من شانجهاي جرينلاند شينهوا الصيني.

وذكر الشباب أن إيجالو وقّع على عقدٍ مع النادي السعودي العاصمي مدته عامين ونصف.

ونشر حساب الشباب صورة لـ نسر يحلق في سماء الرياض قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة بلحظات، في إشارة إلى كنية منتخب نيجيريا المُلقَب بـ "النسور".

إيجالو (31 عاما) ينضم مباشرةً إلى الشباب بعد أن لعب معارا إلى مانشستر يونايتد من يناير 2020 حتى يناير 2021، عام خاض خلاله 23 مباراة مع الشياطين الحمر، وسجل 5 أهداف.

ويمتلك إيجالو تجارب عديدة سابقة في عالم كرة القدم، أبرزها مع أودينيزي، وغرناطة، وتشيزينا، وواتفورد، ومع الأخير صنع اسمه وسجّل معه 40 هدفا في 100 مباراة.

لاحقا انتقل إيجالو إلى الدوري الصيني ولعب بصفوف تشانجتشون ياتاي، وشانجهاي شينهوا.

ويمتلك إيجالو 35 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا سجّل خلالها 16 هدفا، وشارك في كأس العالم 2018، وساهم في حصول النسور على برونزية أمم إفريقيا 2019 بتسجيله 5 أهداف على أرض مصر.

ويضم الشباب في صفوفه مجموعة محترفين، أبرزهم الأرجنتيني إيفر بانيجا، والسنغالي ألفريد ندياي.

ويحتل الشباب المركز الأول في الدوري السعودي برصيد 32 نقطة من 16 مباراة، بفارق نقطتين عن مطارده الهلال.