بهدف واحد.. تشيلسي يلون لندن بالأزرق ويضع توتنام في مأزق مع مورينيو

رغم السيطرة لكن الحسم جاء بهدف واحد، وكان كفيلا بفوز تشيلسي على توتنام، وكتابة الهزيمة الثالثة على التوالي لـ مورينيو.

فاز تشيلسي على توتنام بهدف مقابل لا شيء على ملعب "توتنام هوتسبير"، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

سجل جورجينو هدف تشيلسي الوحيد في الدقيقة الـ23 من ركلة جزاء.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ36 مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد توتنام عند النقطة الـ33 متراجعا للمركز الثامن.

الخسارة كتبت رقما قياسيا سلبيا لـ مورينيو بشكل شخصي، إذ أصبحت المرة الأولى التي يخسر فيها مورينيو مباراتين متتاليتين على أرضه خلال مسيرته التدريبية، بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام ليفربول ثم برايتون.



















التشكيل

توماس توخيل اختار البدء بـ ثلاثي دفاعي، فيما قاد تيمو فيرنر الهجوم.

في المقابل قاد كارلوس فينيسيوس هجوم مورينيو مع توتنام في غياب هاري كين للإصابة.

وصف المباراة

تشيلسي بدأ المباراة ضاغطا بالمعنى الحرفي. في الثانية الخامسة مٌررت كرة طويلة، قاتبلها ماسون ماونت برأسية بجانب المرمى بقليل جدا.

توتنام رد في الدقيقة السادسة بتصويبة من سون هيونج مين في يد إدوارد ميندي.

هيمنة زرقاء

باقي أحداث الشوط الأول كانت زرقاء. تشيلسي سيطر تماما وأهدر وسجل.

في الدقيقة الـ22 تحصل تيمو فيرنر على ركلة جزاء بعد عرقلة من إريك داير. جورجينيو سجل ركلة الجزاء بنجاح وسجل الهدف الأول.

تياجو سيلفا مدافع تشيلسي تعرض لإصابة في الدقيقة الـ36، ليغادر الملعب ويشارك أندرياس كريستينسين بدلا منه.

توتنام حاول على استحياء في الدقيقة الـ42 من كرة ثابتة قابلها سيرجي أورييه برأسية بعيدة عتن المرمى.

الشوط الثاني

تشيلسي سيطر مع بداية الشوط الثاني أيضا، وكاد فيرنر يسجل الثاني في الدقيقة الـ60، لكن أورييه تدخل في اللحظة الأخيرة وشتت الكرة إلى ركنية.

توماس توخيل تدخل هنا ودفع بـ كريستيان بوليسيتش بدلا من كالوم هودسون أودوي في الدقيقة الـ65.

ماسون ماونت شكل الخطورة في الدقيقة الـ68 بعرضية خطيرة، أنقذها هوجو لوريس قبل متابعة بوليسيتش.

وجوزيه مورينيو رد بتبديلين في الدقيقة الـ69 بدخول لوكاس مورا وإريك لاميلا بدلا من ستيفين بيرجوين، وتانجوي ندومبيلي.

نجولو كانتي شارك في الدقيقة الـ74 بدلا من كوفاسيتش لمزيد من التأمين الدفاعي.

وفي المقابل كاد ماونت يقتل المباراة في الدقيقة الـ76 بعدما توغل وسدد بيسراه، لكن لوريس تألق مجددا وتصدى لها.

البديل إريك لاميلا سدد كرة قوية في الدقيقة الـ78، لكن إدوارد ميندي تصدى لها ببراعة.

واقترب توتنام مجددا في الدقيقة الـ87 بعد عرضية من سيرجي أورييه، ورأسية من كارلوس فينيسيوس بجانب القائم بقليل.

الكرة الأخيرة كانت في الدقيقة الـ92 بعد انطلاقة من لوكاس مورا أبعدها الدفاع لتصل إلى سون الذي سدد بقوة، لكن فوق المرمى، لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بهدف.

الفوز رفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ36 مرتقيا للمركز السادس، فيما تجمد رصيد توتنام عند النقطة الـ33 متراجعا للمركز الثامن.