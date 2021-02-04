الشناوي: درسنا الدحيل طوال الأسبوع.. ونريد تقديم مستوى قوي أمام بايرن

أعرف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن سعادته بالفوز على الدحيل القطري، والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، ومواجهة بايرن ميونخ الألماني.

وقال الشناوي في تصريحات نقلها المركز الإعلامي للأهلي "الجهاز حرص على دراسة الدحيل طوال الأسبوع الماضي، خاصة أنه يمتلك قوة هجومية كبيرة".

وأردف "كنا الأفضل خلال الشوط الأول، لأن المنافس كان يلعب بمهاجم واحد، وفي الشوط الثاني تغيرت الأوضاع خاصة بعدما تقدمنا بهدف، وهو ما أدى إلى تغير الأمور في الشوط الثاني".

وأكمل "قدمنا مباراة قوية والأهم لنا هو تحقيق الفوز، وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف، ولم يدخل مرمانا أي هدف، وبالتأكيد أشعر بسعادة كبيرة بالمحافظة على نظافة الشباك".

وأتم "المواجهة القادمة أمام بايرن ستكون صعبة والفريق سوف يستعد لها بقوة، وأتمنى تقديم مستوى قوي في نصف نهائي البطولة".

وتأهل الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن هزم الدحيل القطري 1-0 في الدور الأول للبطولة المقامة في قطر.

وأصبح للأهلي فرصة للتأهل للنهائي، أو اللعب على المركزين الثالث – أفضل مركز حققه الأهلي في تاريخه بالبطولة – أو الرابع.

وفاز الأهلي في مواجهته الرابعة من أصل 13 خاضها في البطولة، بفضل هدف سجله حسين الشحات – الذي أصبح أول مصري يسجل لفريقين مختلفين في البطولة – بالشوط الأول من المباراة.

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