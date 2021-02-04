منافس الزمالك – اتحاد العاصمة يوافق على تأجيل الدربي أمام المولودية لإراحتهم

الخميس، 04 فبراير 2021 - 22:15

كتب : محمد عبد العظيم

هدف فرجاني ساسي مع الزمالك في غزل المحلة

وافق نادي اتحاد العاصمة على تأجيل الدربي أمام مولودية الجزائر لمنح فترة كافية لراحة المولودية قبل مواجهة الزمالك.

وأصدر نادي اتحاد العاصمة بيانا، يعلن فيه الموافقة على طلب مولودية الجزائر بتأجيل مباراتهما لإعطاء وقت للمولودية قبل مواجهة الزمالك.

وكان يفترض لمولودية الجزائر أن يواجه اتحاد العاصمة يوم 7 فبراير الجاري، قبل أن يتأجل اللقاء إلى وقت يُحدد لاحقا.

ويحل مولودية الجزائر ضيفا على الزمالك يوم 12 فبراير الجاري، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الزمالك تضم أيضا فريقي الترجي الرياضي التونسي، وتونجيث السنغالي.

في إفريقيا الزمالك مولودية الجزائر اتحاد العاصمة
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