انتهى دربي لندن - توتنام (0)-(1) تشيلسي.. العاصمة زرقاء

الخميس، 04 فبراير 2021 - 21:24

كتب : FilGoal

جورجينو لحظة تسجيل الهدف الأول لـ تشيلسي في توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام وتشيلسي، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بهدف.

ق. 78 ميندي ينقذ بعد تصويبة من إريك لاميلا.

ق. 75 ماسون ماونت توغل مجددا وسدد لكن لوريس يتألق وينقذها.

ق. 65 عرضية من ماونت ينفذها لوريس قبل متابعة بوليسيتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

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ق. 23 جووول أول لتشيلسي. جورجينيو يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 22 ركلة جزاااء لتشيلسي بعد عرقلة من إريك داير على تيمو فيرنر.

ق. 1 تهديد في الثانية الخامسة. طولية قابلها فيرنر برأسية بجانب قائم توتنام.

بداية المباراة

في إنجلترا تشيلسي توتنام
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