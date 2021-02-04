انتهى دربي لندن - توتنام (0)-(1) تشيلسي.. العاصمة زرقاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة توتنام وتشيلسي، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بهدف.

ق. 78 ميندي ينقذ بعد تصويبة من إريك لاميلا.

ق. 75 ماسون ماونت توغل مجددا وسدد لكن لوريس يتألق وينقذها.

ق. 65 عرضية من ماونت ينفذها لوريس قبل متابعة بوليسيتش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 34 إصابة تياجو سيلفا واللاعب يتلقى العلاج

ق. 23 جووول أول لتشيلسي. جورجينيو يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 22 ركلة جزاااء لتشيلسي بعد عرقلة من إريك داير على تيمو فيرنر.

ق. 1 تهديد في الثانية الخامسة. طولية قابلها فيرنر برأسية بجانب قائم توتنام.

بداية المباراة