أوين: فارق النقاط بين ليفربول وسيتي أصبح كبيرا.. لا يلعب بشكل جيد

قال مايكل أوين نجم ليفربول وإنجلترا السابق إن فارق النقاط بين فريقه ومانشستر سيتي كبير خاصة وأن نصف الموسم قد مر، مشيرا إلى أنه على الرغم من الإحصائيات التي تبدو مُرضية، إلا أن الحمر لا يلعبون بشكل جيد على الإطلاق.

وصرح أوين في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "في الوقت الحالي، الفارق 7 نقاط مع تبقي مباراة لمانشستر سيتي، هذا فارق كبير، خاصة وأننا تخطينا نصف الموسم".

وأضاف "عليك القول إن لم يفز ليفربول ضد سيتي في المباراة المقبلة حينها..".

وواصل "لأن الأمر ليس فقط حول مجموع النقاط، لكن ما سيحدث في المستقبل، وليفربول لا يلعب بشكل جيد كفاية ولم يلعب بشكل جيد خلال الشهر الماضي أيضا".

وتابع "أحب أداء ليفربول ضد الفرق الجيدة، فاز ضد توتنام ووست هام يونايتد، فريقان جيدان للغاية وفي مستوى جيد".

وأكمل "لكن تلك مشكلتهم، التغلب على الدفاعات المتكتلة، الفرق التي تأتي وتسعد بالحصول على نقطة والحفاظ على النتيجة كما هي، في نهاية المطاف يخرجون بنقطة أو بـ3 نقاط".

وأتم "أحب الإحصائيات وأقرأها لكن في بعض الأحيان لا تبدو صحيحة، وهي لا تبدو كذلك في عدد كبير من المباريات الآن، ليفربول لا يلعب بشكل جيد على الإطلاق".

وكان ليفربول قد خسر بنتيجة 1-0 أمام برايتون ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء.

ويستعد الحمر لمواجهة مانشستر سيتي في الجولة الـ23 يوم الأحد في السادسة والنصف مساء.