منافس الزمالك - مولودية الجزائر يقيل مدربه

الخميس، 04 فبراير 2021 - 15:56

كتب : محمد عبد العظيم

مولودية الجزائر - النصر السعودي

أعلن نادي مولودية الجزائر فسخ التعاقد مع المدير الفني نبيل نيجيز بالتراضي.

ويلعب مولودية الجزائر مع الزمالك في المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا رفقة الترجي وتونجيث السنغالي.

يأتي ذلك في أعقاب الخسارة من شباب الساورة بنتيجة 1-0 في لقاء مؤجل من الجولة السادسة من الدوري الجزائري.

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خَلص الاجتماع المنعقد اليوم بين أعضاء مجلس إدارة مولودية الجزائر و نبيل نغيز إلى الاتفاق على الطلاق بالتراضي بين النادي و المدرب.

Posted by Mouloudia Club d'Alger - MCA on Thursday, February 4, 2021

وفشل مولودية الجزائر في تحقيق الفوز في آخر 4 جولات مكتفيا بتعادلين وهزيمتين.

ويحتل مولودية الجزائر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 19 نقاط بفارق 5 نقاط عن وفاق سطيف المتصدر بعد مرور 11 جولة.

واقتحم جمهور مولودية الجزائر مقر شركة "سوناطراك" المالكة للنادي منذ أيام، اعتراضا على سوء وضع الفريق من حيث النتائج وعدم تدعيمه بصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية المنصرمة.

جاء ذلك بعد استدعاء مجلس إدارة النادي مدرب الفريق نبيل نيجيز بعد تصريحاته ضد إدارة الفريق بعدم سدادهم المستحقات المتأخرة للاعبين.

ويستهل الفريق الجزائري مشواره في أول جولات دور المجموعات في دوري الأبطال بلقاء الزمالك يوم 12 فبراير المقبل.

مولودية الجزائر منافس الزمالك في إفريقيا
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