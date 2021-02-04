تهديدات هاتفية وغضب كبير بعد تلقي 3 لاعبين كرة قدم محترفين للقاح كورونا في إنجلترا

الخميس، 04 فبراير 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

تشسترفيلد

تلقت طاقم الهيئة الصحية المحلية في منطقة ديربيشاير الإنجليزية تهديدات عبر الهاتف بعدما قاموا بتطعيم عدد من لاعبي كرة القدم المحترفين في نادي تشيسترفيلد. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس".

وكانت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية قد نشتر تقريرا يوم الأربعاء أوضحت من خلاله أن الطاقم الطبي في المركز الصحي بمنطقة ديربيشاير متهمون بتخطي ترتيب تلقيح المواطنين من أجل تحصين لاعبي فريق تشيسترفيلد.

في حين أن بروتوكولات الحكومة البريطانية تمنح الأولوية للأشخاص فوق الـ70 عاما لتلقي اللقاح بسبب المخاطر الناجمة عن إصابتهم بالفيروس.

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بعد هذا التقرير، أوضحت سكاي أن الهيئات الصحية في المنطقة تلقت مكالمات هاتفية من أشخاص غاضبين معترضين على منح اللقاح للاعبين أصحاء في العشرينيات من عمرهم.

وتلقى حتى اللحظة 3 لاعبين و3 أعضاء من الطاقم التدريبي في النادي لقاح كورونا.

وأوضحت "سكاي" أن النادي دخل في مفاوضات مع الهيئات الصحية حول تلقيح لاعبيهم بعدما فتح ملعبه لكي يصبح مركزا لفحص الكشف عن كورونا.

وكان نادي تشيسترفيلد قد نشر بيانا أوضح من خلاله أن "عددا قليلا" من لاعبيه وطاقمه تلقوا لقاح كورونا، بالاتفاق مع الهيئة الصحية، للتأكد من استعمال اللقاحات غير المستخدمة بدلا من إهدارها.

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