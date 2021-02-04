اتحاد الكرة يخطر بيراميدز بتأجيل موعد مباراة المصري لتعارضها مع سفره إلى كوت ديفوار

أخطر اتحاد الكرة المصري نادي بيراميدز، بتأجيل مباراته أمام المصري البورسعيدي والتي كان من المقرر أن تقام يوم 10 فبراير الجاري إلى موعد يحدد في وقت لاحق.

ويأتي ذلك التأجيل لتعارض موعد اللقاء، مع موعد سفر الفريق إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في بطولة الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب يوم 14 فبراير المقبل في السادسة مساء ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

ويقام لقاء الإياب يوم 21 من نفس الشهر على استاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز قد نجح في تخطي الاتحاد الليبي في الدور التمهيدي من البطولة بالفوز بنتيجة 4-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.